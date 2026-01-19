हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होटल का Free WiFi इस्तेमाल कर रहे हैं? एक गलती पड़ सकती है भारी, ये सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

होटल का Free WiFi इस्तेमाल कर रहे हैं? एक गलती पड़ सकती है भारी, ये सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

Hotel WiFi: होटल में ठहरते ही सबसे पहले जो चीज राहत देती है वह है फ्री WiFi. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सुविधा आपकी निजता और पैसे दोनों के लिए खतरा बन सकती है?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Jan 2026 08:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Hotel WiFi: होटल में ठहरते ही सबसे पहले जो चीज राहत देती है वह है फ्री WiFi. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सुविधा आपकी निजता और पैसे दोनों के लिए खतरा बन सकती है? कई साइबर एक्सपर्ट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि होटल के WiFi नेटवर्क जितने आसान लगते हैं, उतने ही जोखिम भरे भी हो सकते हैं.

होटल के WiFi से क्यों बढ़ जाता है खतरा?

होटल के WiFi से एक साथ सैकड़ों या हजारों लोग जुड़े होते हैं. ऐसे नेटवर्क अक्सर पुराने या कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम पर चलते हैं जिससे हैकर्स के लिए इन्हें निशाना बनाना आसान हो जाता है. रेडिट की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट होने पर आपका पर्सनल डेटा, लॉगिन डिटेल्स और यहां तक कि बैंकिंग जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है.

एक बार एक्सेस मिला तो सब कुछ हो सकता है लीक

अगर कोई साइबर अपराधी होटल के WiFi राउटर तक पहुंच बना लेता है तो वह नेटवर्क से जुड़े किसी भी डिवाइस पर नजर रख सकता है. आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक की जा सकती है, पासवर्ड चुराए जा सकते हैं और निजी फाइल्स तक भी पहुंच बनाई जा सकती है. कुछ मामलों में हैकर्स मैलवेयर फैलाकर डिवाइस की सेटिंग्स से छेड़छाड़ तक कर देते हैं.

पासवर्ड वाला WiFi भी हमेशा सुरक्षित नहीं

अक्सर लोग सोचते हैं कि पासवर्ड से सुरक्षित WiFi पूरी तरह से सेफ होता है लेकिन हकीकत इससे अलग है. होटल का नेटवर्क पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने के बावजूद आपकी डिवाइस से जुड़ी बेसिक जानकारी देख सकता है. अगर नेटवर्क में एडवांस सिक्योरिटी नहीं है तो हैकर्स आसानी से इसमें घुसपैठ कर सकते हैं.

होटल में WiFi इस्तेमाल करते समय कैसे रहें सुरक्षित?

यात्रा के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं. होटल के WiFi पर बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ा कोई काम करने से बचें. VPN का इस्तेमाल करें ताकि आपका डेटा एन्क्रिप्टेड रहे. सभी जरूरी अकाउंट्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू रखें.

मोबाइल हॉटस्पॉट है बेहतर विकल्प

अगर संभव हो तो पब्लिक WiFi की जगह अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट इस्तेमाल करें. लंबे ट्रैवल के दौरान एक सुरक्षित ट्रैवल राउटर भी अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके अलावा, अपने डिवाइस में फायरवॉल और भरोसेमंद सिक्योरिटी टूल्स का उपयोग करें ताकि मैलवेयर और हैकिंग से बचाव किया जा सके.

Published at : 19 Jan 2026 08:15 AM (IST)
