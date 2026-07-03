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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका Google Account है खतरे में? आज ही बदलें ये 5 जरूरी Settings नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना

आपका Google Account है खतरे में? आज ही बदलें ये 5 जरूरी Settings नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना

Google Settings: Google का Security Checkup फीचर आपके अकाउंट के सेफ्टी की जांच करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 03 Jul 2026 01:45 PM (IST)
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  • Google Security Checkup से अकाउंट सुरक्षा जांचें और निगरानी करें।
  • मजबूत पासवर्ड रखें, रिकवरी नंबर-ईमेल हमेशा अपडेटेड रखें।
  • टू-स्टेप वेरिफिकेशन सक्रिय करें, अनजान ऐप्स से एक्सेस हटाएँ।

Google Settings: आज के समय जहां स्मार्टफोन लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है. वहीं, गूगल अकाउंट भी अब लोगों के घरों तक पहुंच चुका है. बता दें कि गूगल अकाउंट सिर्फ आपके ईमेल तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें आपकी फोटो, कॉन्टैक्ट्स, पासवर्ड और कई निजी जानकारी सेव होती हैं. अब ऐसे में अगर आपका गूगल अकाउंट हैक हो जाता है तो आपकी सभी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती हैं.

लेकिन गूगल इसीलिए आपको कई सारे सेफ्टी फीचर्स उपलब्ध कराता है जिनकी मदद से आपका डेटा सुरक्षित रहता है. आज हम आपको ऐसे ही गूगल अकाउंट के 5 सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपका अकाउंट पूरी तह से सेफ रहेगा.

Security Checkup से चेक करें अकाउंट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google का Security Checkup फीचर आपके अकाउंट के सेफ्टी की जांच करता है. इस फीचर की मदद से आप हमेशा चेक कर सकते हैं किन डिवाइस में आपका अकाउंट खुला हुआ है. इसके अलावा आप ये अपने अकाउंट कि सभी एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं. इसीलिए समय-समय पर इस फीचर का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट को चेक करते रहना चाहिए.

Saved Passwords को समय-समय पर चेक करें

गूगल लोगों के अकाउंट की सेफ्टी का काफी ध्यान रखता है. गूगल अकाउंट में यूजर्स को Google Password Manager फीचर मिलता है जो समय-समय पर इसमें सेव किए गए पासवर्ड की जांच करता है. अगर कोई पासवर्ड कमजोर है या किसी डेटा लीक में सामने आया है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए. इसके साथ ही आपको हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए.

Recovery फोन नंबर और Email को हमेशा अपडेट रखें

इस फीचर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं. अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाएं या अकाउंट लॉक हो जाए तो Recovery Phone Number और Recovery Email फीचर आपके बड़े काम आता है. इसलिए हमेशा ये दोनों जानकारी को अपडेट रखना ही समझदारी है.

Two-Step Verification

गूगल अपने यूजर्स के लिए Two-Step Verification (2FA) फीचर ऑफर करता है. अगर आपने अभी तक इस फीचर को ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले इसे एक्टिव कर दें. इसके बाद केवल पासवर्ड डालना काफी नहीं होगा बल्कि आपके फोन पर आने वाला कोड या ऑथेंटिकेशन ऐप भी जरूरी होगा. इससे पासवर्ड लीक होने पर भी कोई आपके अकाउंट में आसानी से लॉग इन नहीं कर पाएगा.

Third-Party Apps को ज्यादा एक्सेस न दें

आपको बता दें कि अक्सर हम बिना सोचे-समझे अलग-अलग वेबसाइट और ऐप्स को Google Account से लॉग इन कर देते हैं. समय के साथ इनमें से कई ऐप्स का इस्तेमाल बंद हो जाता है लेकिन उन्हें अकाउंट की परमिशन मिलती रहती है. ऐसे सभी अनजान या गैर-जरूरी ऐप्स को ज्यादा एक्सेस नहीं देना चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द हटा देना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jul 2026 01:45 PM (IST)
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