चटका हुआ Tempered Glass इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी! ये होते हैं खतरे

आजकल स्मार्टफोन की स्क्रीन को खरोंच और टूटने से बचाने के लिए ज्यादातर लोग Tempered Glass का इस्तेमाल करते हैं. ये छोटी-सी एक्सेसरी फोन की महंगी डिस्प्ले को काफी हद तक सुरक्षित रखने का काम करती है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि Tempered Glass चटक जाने पर भी लोग उसे फोन पर लगे रहने देते हैं और डिवाइस का इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन बता दें कि ऐसा करना यूजर्स को काफी भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इससे क्या खतरा होता है.

चटका Tempered Glass क्यों है खतरनाक?

जानकारी के अनुसार, Tempered Glass का काम फोन की स्क्रीन को बाहरी झटकों और स्क्रैच से बचाना है. गिरने या किसी चीज से टकराने पर सबसे पहले Tempered Glass टूटता है जिससे कई बार ओरिजिनल डिस्प्ले सुरक्षित रहती है. लेकिन एक बार इसमें दरार आ जाने के बाद इसकी सेफ्टी पावर कम हो जाती है.

दरारें धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं और Glass के छोटे-छोटे टुकड़े अलग होकर स्क्रीन की सर्फेस पर खरोंच भी पैदा कर सकते हैं. खासकर जेब या बैग में फोन रखने पर ये समस्या बढ़ सकती है.

स्क्रीन पर पड़ सकता है दबाव

अगर Tempered Glass बुरी तरह चटक गया है या उसका कोई हिस्सा स्क्रीन से उठने लगा है तो फोन इस्तेमाल करते समय उस जगह पर अनजाने में दबाव पड़ सकता है. लगातार दबाव पड़ने से स्क्रीन को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बना रहता है.

इसके अलावा, टूटा हुआ Glass फोन की स्क्रीन पर सही तरीके से सेफ्टी नहीं दे पाता है. यानी अगली बार फोन गिरने पर जिस हिस्से में पहले से दरार है, वहां डिस्प्ले को ज्यादा नुकसान होता है.

Touch में भी आ सकती है दिक्कत

चटका हुआ या किनारे से उठा हुआ Tempered Glass कई बार टच रिस्पॉन्स को भी खराब कर सकता है. स्क्रीन पर टाइप करते समय कुछ हिस्सों में टच सही तरीके से काम न करने या गलत टच दर्ज होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है.

अगर Tempered Glass और स्क्रीन के बीच धूल या छोटे कण चले जाएं तो समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है. इसलिए टच में अचानक दिक्कत आने पर सिर्फ फोन की स्क्रीन को दोष देने से पहले Tempered Glass को भी चेक करना चाहिए.

फोन की डिस्प्ले हो सकती है खराब

कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में चटका हुआ Tempered Glass महीनों तक लगाए रखते हैं. ये आदत महंगी पड़ सकती है. Tempered Glass की हालत खराब होने पर फोन को मिलने वाली एक्सट्रा सुरक्षा कम हो जाती है. नया Tempered Glass कुछ सौ रुपये में मिलता है जबकि स्मार्टफोन की असली डिस्प्ले बदलवाने में काफी ज्यादा खर्च होता है. इसलिए छोटी-सी बचत के लिए फोन की महंगी स्क्रीन को जोखिम में नहीं डालना चाहिए.

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