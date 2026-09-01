Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचटका हुआ Tempered Glass इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी! ये होते हैं खतरे

चटका हुआ Tempered Glass इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी! ये होते हैं खतरे

चटका हुआ Tempered Glass सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता है बल्कि फोन की स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचा सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि इसके इस्तेमाल करने के क्या खतरे हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल स्मार्टफोन की स्क्रीन को खरोंच और टूटने से बचाने के लिए ज्यादातर लोग Tempered Glass का इस्तेमाल करते हैं. ये छोटी-सी एक्सेसरी फोन की महंगी डिस्प्ले को काफी हद तक सुरक्षित रखने का काम करती है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि Tempered Glass चटक जाने पर भी लोग उसे फोन पर लगे रहने देते हैं और डिवाइस का इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन बता दें कि ऐसा करना यूजर्स को काफी भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इससे क्या खतरा होता है.

चटका Tempered Glass क्यों है खतरनाक?

जानकारी के अनुसार, Tempered Glass का काम फोन की स्क्रीन को बाहरी झटकों और स्क्रैच से बचाना है. गिरने या किसी चीज से टकराने पर सबसे पहले Tempered Glass टूटता है जिससे कई बार ओरिजिनल डिस्प्ले सुरक्षित रहती है. लेकिन एक बार इसमें दरार आ जाने के बाद इसकी सेफ्टी पावर कम हो जाती है.

दरारें धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं और Glass के छोटे-छोटे टुकड़े अलग होकर स्क्रीन की सर्फेस पर खरोंच भी पैदा कर सकते हैं. खासकर जेब या बैग में फोन रखने पर ये समस्या बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें: Smartphone को कैसे पता चलता है आप सो रहे हैं या जगे हुए? जानें टेक्नोलॉजी

स्क्रीन पर पड़ सकता है दबाव

अगर Tempered Glass बुरी तरह चटक गया है या उसका कोई हिस्सा स्क्रीन से उठने लगा है तो फोन इस्तेमाल करते समय उस जगह पर अनजाने में दबाव पड़ सकता है. लगातार दबाव पड़ने से स्क्रीन को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बना रहता है.

इसके अलावा, टूटा हुआ Glass फोन की स्क्रीन पर सही तरीके से सेफ्टी नहीं दे पाता है. यानी अगली बार फोन गिरने पर जिस हिस्से में पहले से दरार है, वहां डिस्प्ले को ज्यादा नुकसान होता है.

Touch में भी आ सकती है दिक्कत

चटका हुआ या किनारे से उठा हुआ Tempered Glass कई बार टच रिस्पॉन्स को भी खराब कर सकता है. स्क्रीन पर टाइप करते समय कुछ हिस्सों में टच सही तरीके से काम न करने या गलत टच दर्ज होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है.

अगर Tempered Glass और स्क्रीन के बीच धूल या छोटे कण चले जाएं तो समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है. इसलिए टच में अचानक दिक्कत आने पर सिर्फ फोन की स्क्रीन को दोष देने से पहले Tempered Glass को भी चेक करना चाहिए.

फोन की डिस्प्ले हो सकती है खराब

कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में चटका हुआ Tempered Glass महीनों तक लगाए रखते हैं. ये आदत महंगी पड़ सकती है. Tempered Glass की हालत खराब होने पर फोन को मिलने वाली एक्सट्रा सुरक्षा कम हो जाती है. नया Tempered Glass कुछ सौ रुपये में मिलता है जबकि स्मार्टफोन की असली डिस्प्ले बदलवाने में काफी ज्यादा खर्च होता है. इसलिए छोटी-सी बचत के लिए फोन की महंगी स्क्रीन को जोखिम में नहीं डालना चाहिए.

यह भी पढ़ें:

CEO के पद पर Tim Cook का आज आखिरी दिन! जानें अब कौन होगा नया लीडर

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
चटका हुआ Tempered Glass इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी! ये होते हैं खतरे
चटका हुआ Tempered Glass इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी! ये होते हैं खतरे
टेक्नोलॉजी
AC बंद है फिर भी खर्च हो रही बिजली? जानें कहां हो रही गलती
AC बंद है फिर भी खर्च हो रही बिजली? जानें कहां हो रही गलती
टेक्नोलॉजी
इन नंबर्स से आए कॉल तो हो जाएं सावधान, खाली हो सकता है खाता
इन नंबर्स से आए कॉल तो हो जाएं सावधान, खाली हो सकता है खाता
टेक्नोलॉजी
AI वीडियो देखकर हो जाएं सावधान! जानें असली या नकली पहचानने की ट्रिक
AI वीडियो देखकर हो जाएं सावधान! जानें असली या नकली पहचानने की ट्रिक
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट
उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट
बिहार
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को फिर लगी चोट, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में नहीं होगी वापसी!
हार्दिक पांड्या को फिर लगी चोट, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में नहीं होगी वापसी!
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
राजस्थान
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget