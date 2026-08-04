अभी फोन अपग्रेड करें या स्किप, कब है खरीदने का सही समय?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोन खराब, सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म होने पर अपग्रेड करें।

Smartphone Upgrade Tips: जुलाई में सैमसंग ने अपने प्रीमियम फोल्डेबल फोन को लॉन्च किया था. इस महीने गूगल अपनी नई पिक्सल 11 सीरीज को लॉन्च करेगी और सितंबर में नए आईफोन मार्केट में एंट्री कर लेंगे. इनके अलावा बाकी कंपनियां भी लगातार नए-नए मॉडल लॉन्च करती जा रही हैं. ऐसे में इस समय लोग अपने फोन को अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं. दरअसल, कई यूजर ऐसे होते हैं, जो फ्लैगशिप फोन लॉन्च होते ही उन्हें खरीद लेते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, जो अपने फोन को तब तक यूज करते हैं, जब तक वह पूरी तरह खराब न हो जाए. इसलिए इन लोगों को नए फोन लॉन्च होने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें भी नया फोन खरीदना पड़ता है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या नया फोन खरीदने के लिए यह सही समय है और आपको फोन अपग्रेड को स्किप करना चाहिए. आज इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे.

कब अपग्रेड करना चाहिए फोन?





अगर आप पावर यूजर हैं, जो अपने फोन को मैक्सिमम लिमिट तक इस्तेमाल करते हैं और हर साल नए फोन का इंतजार करते हैं तो आपके लिए हर फ्लैगशिप फोन अपग्रेड का एक मौका है. अगर आपको लेटेस्ट फीचर्स से अपडेट रहना अच्छा लगता है तो ये नए मॉडल के साथ ही संभव है. वहीं दूसरी तरफ अगर आपका डिवाइस चार साल से पुराना हो गया है और इसमें स्क्रीन और बैटरी से जुड़ी दिक्कतें आने लगी हैं तो भी आप फोन अपग्रेड करने के बारे में विचार कर सकते हैं. अब एआई फीचर्स आने के कारण ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ती है, जो पुराने मॉडल्स के लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है. नया फोन लेकर आप इन फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे.

कब होता है फोन खरीदने का बेस्ट टाइम?

इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं हो सकता. आपको जब भी नए फोन पर अच्छी डील मिलें, आप नया मॉडल खरीद सकते हैं. भले ही डील डिस्काउंट के तौर पर मिले या ट्रेड-इन के सहारे. आपको इसका फायदा उठा लेना चाहिए. आमतौर पर कंपनियां नई सीरीज लॉन्च करने से पहले एक साल पुराने फोन के प्राइस कट कर देती हैं. हालांकि, इस बार रैम और दूसरे कंपोनेंट की महंगी कीमतों के कारण प्राइस कट में कटौती देखी जा रही है, लेकिन फिर भी सैमसंग जैसी कंपनियों के फ्लैगशिप मॉडल हजारों रुपये सस्ते हो गए हैं.

डील के अलावा कंपनियां ट्रेड-इन भी ऑफर करती हैं. इसमें आप पुराना फोन देकर नए फोन की कीमत पर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं. पिछले कुछ समय से ट्रेड-इन्स पर कंपनियों का फोकस बढ़ा है. ट्रेड-इन भी कंपनियां अच्छा ऑफर देती हैं. यानी आपको पुराने फोन को अच्छी कीमत पर बेचने का मौका मिल जाता है. इस पैसे को आप नया फोन खरीदने में इस्तेमाल कर पाएंगे. इससे आपको नए फोन की पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती.

ये संकेत दिखें तो खरीद लेना चाहिए नया फोन



स्मार्टफोन अब जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गए हैं और इनके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल है. ऐसे में अगर फोन खराब हो जाए या कोई दूसरी गड़बड़ आ जाए तो डील या डिस्काउंट समेत किसी भी ऑफर का इंतजार नहीं किया जा सकता. दरअसल, फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सालों-साल चलने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता. 3-4 साल इस्तेमाल करने के बाद फोन की बैटरी लाइफ कम होने, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होने जैसे इश्यू आने लगते हैं. जैसे-जैसे फोन पुराना होता जाता है, ऐसे इश्यू बढ़ते ही जाते हैं. ऐसी स्थिति में आप यह हिसाब लगा सकते हैं कि बैटरी को रिप्लेस करने जैसे इश्यू पर पैसा खर्च करने की बजाय नया फोन खरीदना कितना फायदे का सौदा रहेगा.

इसके अलावा अगर आपके फोन का सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म हो गया है तो भी अपग्रेड करना बेहतर ऑप्शन है. आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वाले फोन में एक के बाद एक इश्यू आने लगते हैं. साथ ही डेटा सिक्योरिटी को लेकर चिंता भी बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में नया फोन लेकर इन झंझटों से बचा जा सकता है.

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