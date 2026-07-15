Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हमेशा मजबूत नेटवर्क चुनें और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें।

Cellular Vs Wi-Fi Calling: बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही आज कल स्मार्टफोन में भी कई सारे एडवांस फीचर्स भी आने लगे हैं. आज के ज्यादातर स्मार्टफोन में Wi-Fi Calling का फीचर मौजूद होता है जो तक एक्टिव होता है जब आपका डिवाइस किसी भी Wi-Fi से कनेक्ट होता है. ऐसे में कई लोग मानते हैं कि Wi-Fi Calling से स्मार्टफोन की बैटरी कम खर्च होती है तो कुछ का मानना है कि Cellular कॉलिंग से कम बैटरी खर्च होती है. आइए जानते हैं कि दोनों में से किसका इस्तेमाल करने पर कम बैटरी खर्च होती है.

क्या Cellular Calling से बचती है बैटरी

सेल्यूलर कॉलिंग की बात करें तो अगर आप ऐसी जगह हैं जहां मोबाइल नेटवर्क फुल हैं तो Cellular Calling नॉर्मली कम बैटरी खपत करती है. बता दें कि ये तब ज्यादा बैटरी खपत करती है जब फोन में नेटवर्क कमजोर होते हैं और डिवाइस को नेटवर्क खोजने के लिए ज्यादा सर्च करना पड़ता है.

क्या होती है Wi-Fi Calling

जानकारी के मुताबिक, Wi-Fi Calling स्मार्टफोन में मिलने वाला एक ऐसा फीचर होता है जिसमें फोन कॉल मोबाइल टावर की बजाय Wi-Fi नेटवर्क के जरिए होती है. अगर घर, ऑफिस या किसी इमारत के अंदर मोबाइल नेटवर्क कमजोर है तो ये फीचर बेहतर कॉल क्वालिटी देने में यूजर्स को मदद करता है. हालांकि, इसके लिए आपको किसी भी आस-पास के वाई-फाई से कनेक्ट होना जरूरी होता है.

कब इस्तेमाल करना चाहिए Wi-Fi Calling

इस फीचर का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हों या फिर बार-बार कमजोर हो रहे हों. वाई-फाई कॉलिंग के दौरान फोन को बार-बार मोबाइल टावर से जुड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती और कॉल भी ज्यादा आसानी से चलती रहती है.

लेकिन अगर Wi-Fi नेटवर्क भी कमजोर या बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो बैटरी की खपत बढ़ सकती है क्योंकि फोन लगातार Wi-Fi और Cellular नेटवर्क के बीच स्विच करता रहता है.

कैसे बचाएं फोन की बैटरी

हमेशा मजबूत Wi-Fi या मजबूत मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए.

अगर किसी जगह Wi-Fi बहुत मजबूत है तो Wi-Fi Calling फीचर को ऑन रखना चाहिए.

कमजोर Wi-Fi होने पर Wi-Fi Calling बंद करना बेहतर रहता है.

फोन के सॉफ्टवेयर और Carrier Settings को अपडेट रखें.

जरूरत न होने पर Wi-Fi या मोबाइल डेटा को लगातार ऑन रखने से बचना चाहिए.

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