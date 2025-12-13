हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: हैंडहेल्ड कंसोल से AI ग्लासेस तक, इस साल इन 5 गैजेट्स ने मार्केट में मारी एंट्री, जानिए सब कुछ

Year Ender 2025: हैंडहेल्ड कंसोल से AI ग्लासेस तक, इस साल इन 5 गैजेट्स ने मार्केट में मारी एंट्री, जानिए सब कुछ

Year Ender 2025: साल 2025 में कई ऐसे गैजेट्स आए जिन्होंने सिर्फ पुराने फीचर्स को बेहतर नहीं बनाया बल्कि बिल्कुल नए आइडिया पेश किए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Dec 2025 03:32 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: साल 2025 में कई ऐसे गैजेट्स आए जिन्होंने सिर्फ पुराने फीचर्स को बेहतर नहीं बनाया बल्कि बिल्कुल नए आइडिया पेश किए. एक ऐसा हैंडहेल्ड कंसोल जिसने Xbox जैसा पूरा इंटरफेस छोटी स्क्रीन पर ला दिया, बेहद पतले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जिन्होंने डिजाइन की सीमाओं को आगे बढ़ाया, पहले ऐसे ओपन-ईयर ईयरबड्स जिनमें ANC है, स्मार्ट बेडसाइड डिस्प्ले जो पहले से ज़्यादा काम के हो गए और AI ग्लासेस जिन्होंने हैंड्स-फ्री टेक को आम यूजर्स तक पहुंचा दिया. ये पांच गैजेट्स 2025 को सच में खास बनाते हैं.

ROG Xbox Ally

ROG Xbox Ally इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यह दो दुनियाओं को एक जगह लाता है कंसोल और PC. Windows 11 पर चलने वाला यह डिवाइस एक नया Xbox इंटरफेस देता है जिसमें कंसोल की सादगी और PC की ओपन फ्रीडम दोनों शामिल हैं. इसका Xbox फुल-स्क्रीन एक्सपीरियंस” खास तौर पर हैंडहेल्ड के लिए तैयार किया गया है जिससे बैकग्राउंड प्रोसेस कम होते हैं और परफॉर्मेंस तेज रहती है. फिलहाल कोई और Windows हैंडहेल्ड इतना नेचुरल Xbox इंटरफेस नहीं देता.

iPhone Air और Galaxy S25 Edge

Apple और Samsung ने 2025 में स्लिम डिजाइन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया. iPhone Air सिर्फ 5.6mm पतला और 165g हल्का है जबकि Galaxy S25 Edge 5.8mm की मोटाई और 163g वजन के साथ आया. iPhone Air A19 Pro चिप के साथ पतला होने के बावजूद Pro-ग्रेड परफॉर्मेंस देता है. Samsung का S25 Edge Snapdragon 8 Elite for Galaxy टॉप-टियर AI परफॉर्मेंस और विजुअल क्वालिटी देता है.

iPhone Air में 6.5-इंच Super Retina XDR OLED 120Hz डिस्प्ले है जबकि Samsung 6.7-इंच QHD+ Dynamic AMOLED 2X पैनल ऑफर करता है. Apple 256GB से 1TB तक स्टोरेज देता है और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करता है जबकि Samsung 12GB RAM के साथ आए अनुभव को और स्मूद बनाता है.

दोनों फोन अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अलग तरीके से पेश करते हैं Apple इंटेलिजेंस और ऑप्टिमाइजेशन पर जोर देता है, Samsung हार्डवेयर और विजुअल्स पर इस वजह से ये 2025 के सबसे यूनिक स्मार्टफोन्स बन गए.

AirPods 4 ANC

Apple के AirPods 4 ANC ने बड़ा कमाल किया पहली बार ओपन-ईयर ईयरबड्स में Active Noise Cancellation. H2 चिप, एडवांस माइक्रोफोन्स और कम्प्यूटेशनल ऑडियो मिलकर बिना कान बंद किए नॉइज़ कैंसिल करते हैं. Adaptive Audio, Transparency Mode और Conversation Awareness जैसे फीचर्स यूजर को आसपास की आवाज़ भी सुनने देते हैं. स्पेशल ऑडियो, बेहतर कॉल क्लैरिटी और आसान कंट्रोल्स मिलकर इन्हें साल के सबसे इनोवेटिव ईयरबड्स बनाते हैं.

Amazon Echo Spot

Echo Spot एक ऐसा डिवाइस है जो स्मार्ट स्पीकर और मिनी-डिस्प्ले दोनों के रूप में काम करता है. इसका गोलाकार डिस्प्ले समय, मौसम और म्यूजिक जैसी ज़रूरी जानकारी दिखाता है और Alexa आवाज़ से अलार्म, रिमाइंडर्स और स्मार्ट-होम कंट्रोल संभाल लेती है.

इसके खास फीचर्स हैं:

  • अनोखा सर्कुलर डिस्प्ले
  • कॉम्पैक्ट डिजाइन, जो छोटे स्पेस में फिट हो जाए
  • टच + वॉइस दोनों तरीके से कंट्रोल
  • फ्रंट-फेसिंग स्पीकर जो साफ आवाज़ देता है
  • इसी वजह से यह 2025 का सबसे सुविधाजनक बेडसाइड गैजेट बन गया.

Ray-Ban Meta Glasses

2025 में Ray-Ban Meta ग्लासेस ने AI वेयरेबल्स को नई दिशा दी. ये भारत में उपलब्ध एकमात्र बड़े स्मार्टग्लासेस हैं और पूरी तरह हैंड्स-फ्री स्मार्ट असिस्टेंस देते हैं. इनमें Meta AI ऑब्जेक्ट पहचान सकता है, सुझाव दे सकता है, कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है और बार-बार वेक वर्ड बोले बिना बात कर सकता है. म्यूज़िक कंट्रोल में Spotify, Apple Music, Amazon Music और Shazam का सपोर्ट है.

हार्डवेयर भी मजबूत है:

  • Gen 2 में 8 घंटे तक बैटरी
  • 20 मिनट में लगभग 50% चार्ज
  • 3K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps पर

A-GPS आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है? स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भारत में क्यों बढ़ा नया खतरा

Published at : 13 Dec 2025 03:32 PM (IST)
