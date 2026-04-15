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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI पर Gen Z को क्यों नहीं हो रहा भरोसा? क्या है पूरी सच्चाई, रिपोर्ट में हो गया खुलासा

AI पर Gen Z को क्यों नहीं हो रहा भरोसा? क्या है पूरी सच्चाई, रिपोर्ट में हो गया खुलासा

Gen Z on AI: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, युवाओं में AI को लेकर उत्साह कम होता जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Apr 2026 01:34 PM (IST)
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  • AI के सरकारी नियंत्रण पर जनता का भरोसा कम है।

Gen Z on AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. नौकरी, पढ़ाई, हेल्थकेयर से लेकर रोजमर्रा के कामों तक इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन एक दिलचस्प और थोड़ा चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है Gen Z यानी युवा पीढ़ी जो AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है वही इसके प्रति सबसे ज्यादा असहज भी दिख रही है.

हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि AI को लेकर आम लोगों और विशेषज्ञों की सोच में बड़ा अंतर है. जहां एक्सपर्ट्स AI के भविष्य को लेकर सकारात्मक हैं, वहीं आम लोग इसके असर को लेकर चिंता जता रहे हैं.

Gen Z क्यों हो रही है AI को लेकर निराश?

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, युवाओं में AI को लेकर उत्साह कम होता जा रहा है. भले ही वे रोज या हफ्ते में कई बार AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके मन में इस तकनीक को लेकर भरोसा घट रहा है. सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि केवल 10% लोग ही AI को लेकर उत्साहित हैं जबकि बाकी लोगों में चिंता ज्यादा है.

इसके विपरीत, 56% AI विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 20 वर्षों में AI समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा. हेल्थकेयर के क्षेत्र में भी यही अंतर दिखता है. जहां 84% एक्सपर्ट्स को भरोसा है कि AI इलाज को बेहतर बनाएगा वहीं आम लोगों में सिर्फ 44% ही इस बात से सहमत हैं.

नौकरियों को लेकर बढ़ रही है चिंता

AI को लेकर सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है. करीब 64% लोगों का मानना है कि आने वाले समय में AI की वजह से नौकरियों में कमी आ सकती है. हालांकि विशेषज्ञों की राय इससे अलग है. लगभग 73% एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI कामकाज को आसान बनाएगा और लोगों की काम करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा. लेकिन आम लोगों में सिर्फ 23% ही इस बात पर भरोसा करते हैं. यह अंतर साफ दिखाता है कि तकनीक को लेकर लोगों के मन में डर और असमंजस दोनों मौजूद हैं.

अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर भी मतभेद

AI के आर्थिक प्रभाव को लेकर भी राय बंटी हुई है. लगभग 69% विशेषज्ञ मानते हैं कि AI अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा जबकि सिर्फ 21% आम लोग ही इससे सहमत हैं. इससे साफ है कि आम जनता को AI के फायदे कम और जोखिम ज्यादा नजर आ रहे हैं. AI के बढ़ते प्रभाव के बीच लोगों का भरोसा सरकारी नियंत्रण पर भी कम होता दिख रहा है.

केवल 31% लोगों को लगता है कि उनकी सरकार AI को सही तरीके से संभाल पाएगी. वहीं कुछ देशों में स्थिति अलग है. उदाहरण के तौर पर सिंगापुर में 81% लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा है कि वह AI को जिम्मेदारी से मैनेज करेगी.

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Published at : 15 Apr 2026 01:34 PM (IST)
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