सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल

देश की राजनीति में आज 4 मई का दिन बड़ा राजनीतिक भूचाल लाने वाला साबित हो रहा है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है और अब तक आए रुझानों ने राजनीतिक पंडितों से लेकर चुनाव विश्लेषकों को भी हैरत में डाल दिया है. इन तीनों ही राज्यों में सत्ताधारी दलों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. सबसे बड़ा उलटफेर यह है कि देश की राजनीति के तीन कद्दावर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केरल के सीएम पिनाराई विजयन न सिर्फ सत्ता की दौड़ में पीछे छूटते नजर आ रहे हैं, बल्कि अपनी-अपनी विधानसभा सीटों पर भी उन्हें कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है. 'एंटी-इनकंबेंसी' का ऐसा प्रचंड असर देश के तीन राज्यों के चुनावी इतिहास में एक साथ शायद ही कभी देखा गया हो. आइए जानते हैं कि इन तीनों राज्यों में क्या हालात हैं और रुझान किन समीकरणों की ओर इशारा कर रहे हैं?

पश्चिम बंगाल में मुरझा रहे दो फूल?

चुनाव आयोग के ताजा रुझानों के मुताबिक, 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में टीएमसी बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी पीछे खिसक गई है. सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट पर लगातार पीछे चल रही हैं. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मिली हार के बाद अब भवानीपुर बचाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

क्या बंगाल में चल रही बदलाव की बयार?

गौरतलब है कि बंगाल में बदलाव की बयार काफी पहले से महसूस की जा रही थी. सत्ता में 15 साल बिताने के बाद स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर तो थी, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों (शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन घोटाला) में जेल जाने से जनता में गहरा असंतोष था. संदेशखाली जैसे गंभीर मुद्दों ने महिला मतदाताओं को काफी नाराज किया. ऐसे में बीजेपी ने ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे को बेहद आक्रामकता से उठाया, जिसका फायदा उसे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में मिलता दिख रहा है. नतीजा यह है कि टीएमसी तो बेहाल है ही, खुद 'दीदी' का राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव में दांव पर लग गया है. दूसरी ओर, वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाते नजर नहीं आ रहे हैं.

तमिलनाडु में स्टालिन के 'द्रविड़ मॉडल' को करारा झटका

दक्षिण भारत के सबसे अहम राज्य तमिलनाडु के रुझान भी राजनीतिक भूचाल की कहानी कह रहे हैं. 2021 में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में आए DMK (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) प्रमुख और सीएम एमके स्टालिन की कुर्सी अब बुरी तरह डोलती दिख रही है. सुबह 11 बजे तक के रुझानों में डीएमके और उसके सहयोगी दल बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रहे हैं, जबकि तमिलनाडु के सियासी मैदान में पहली बार उतरे विजय की पार्टी टीवीके ने 109 सीटों पर बढ़त बना रखी है. सबसे बड़ा झटका खुद एमके स्टालिन को लगा है. अपनी पारंपरिक और सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट कोलाथुर (Kolathur) पर स्टालिन लगातार पिछड़ रहे हैं.

तमिलनाडु में बदल गए समीकरण

तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से दो ध्रुवीय (DMK और AIADMK) रही है, लेकिन 2026 के चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. राज्य की राजनीति में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TVK ने इस बार 'गेम चेंजर' का काम किया है. विजय की पार्टी ने युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को अपनी ओर आक्रामक रूप से खींचा है, जिससे डीएमके के पारंपरिक वोट बैंक में जबर्दस्त सेंध लगी है. इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक (AIADMK) ने अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने में सफलता हासिल की है और वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. इन सबके बीच स्टालिन का अपनी ही सीट पर पिछड़ना डीएमके कैडर के लिए किसी सदमे से कम नहीं है.

क्या ढह रहा वामपंथ का आखिरी किला?

केरल का इतिहास रहा है कि वहां हर पांच साल में सत्ता की कुर्सी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच आती-जाती रहती है, लेकिन 2021 में पिनाराई विजयन ने इस मिथक को तोड़कर लगातार दूसरी बार वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) की सरकार बनाई थी. हालांकि, 2026 के रुझान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जनता अब केरल की पुरानी परंपरा की ओर लौट आई है. रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ (UDF) 100 सीटों पर बढ़त के साथ प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है, जबकि वामपंथी गठबंधन (LDF) की सीटें आधी से भी कम रह गई हैं. यह पार्टी सिर्फ 39 सीटों पर आगे चल रही है. वामपंथ के सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपनी बेहद मजबूत और पारंपरिक सीट 'धर्मदाम' (Dharmadam) पर कड़े संघर्ष में फंसे हुए हैं.

इन मुद्दों का नजर आया असर

केरल में एलडीएफ सरकार के लिए पिछला कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. राज्य का आर्थिक संकट इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना. सरकार के खजाने का खाली होना, कर्मचारियों को पेंशन और वेतन देने में हो रही देरी और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी. इसके अलावा विजयन के काम करने के 'कठोर और एकाधिकारवादी' तरीके से पार्टी के भीतर और जनता के बीच भी गहरी नाराजगी पनप रही थी. ऐसे में कांग्रेस (UDF) ने सत्ता विरोधी लहर का भरपूर फायदा उठाया. पार्टी ने एक मजबूत, साफ-सुथरे विकल्प के रूप में खुद को पेश किया.

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