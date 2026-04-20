Apple Pencil इतनी महंगी क्यों होती है? जानें क्या चीजें बनाती हैं इसे खास

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple Pencil की कीमत ज़्यादा है, पर आईपैड के साथ है खास.

पेंसिल का प्रेसिजन, रिस्पॉन्सिवनेस और बिल्ड क्वालिटी टॉप क्वालिटी.

प्रेशर सेंसिटिविटी, हवा में प्रीव्यू, डबल टैप टूल्स मिलते हैं.

एक्टिव स्टाइलस होने के कारण मिलते हैं उन्नत फीचर्स.

Apple Pencil: कई स्मार्टफोन और टैबलेट ऐसे हैं, जो स्टाइलस को सपोर्ट करते हैं. कुछ डिवाइस के साथ आपको बॉक्स में ही स्टाइलस मिल जाते हैं तो कुछ डिवाइसेस के लिए आपको इन्हें अलग से खरीदना पड़ता है. अगर थर्ड-पार्टी ऑप्शन की बात करें तो ये बेहद सस्ती कीमत में मिल जाएंगे, लेकिन Apple Pencil के मामले में जेब को जोर का झटका लगता है. इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है. आखिर इसमें ऐसा क्या खास होता है कि इसकी कीमत किसी स्मार्टफोन के बराबर होती है? आज हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं.

Apple Pencil के दाम इतने ज्यादा क्यों होते हैं?

ऐप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स के लिए दूसरी कंपनियों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है. अगर Apple Pencil Pro की बात करें तो ऐप्पल की वेबसाइट पर लगभग 12,000 रुपये में लिस्टेड है. इसकी कीमत ज्यादा होने के पीछे दरअसल कई कारण हैं. केवल ऐप्पल आईपैड्स के साथ काम करने वाली यह पेंसिल कई खूबियां समेटे हुए हैं. इसकी टिप के प्रेसिजन से लेकर स्क्रीन पर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस और बिल्ड क्वालिटी तक सब टॉप क्वालिटी का है. यही कारण है कि ऐप्पल ने हर जनरेशन की पेंसिल के लिए प्राइसिंग को प्रीमियम रखा है.

Apple Pencil को खास बनाती हैं ये बातें

ऐप्पल पेंसिल को सिर्फ स्क्रॉल, स्केच और सेलेक्ट तक लिमिट नहीं किया जा सकता. प्रेशर के हिसाब से इसका रिस्पॉन्स अलग होता है. यह लाइट टच और डीप प्रेस को आसानी से डिटेक्ट कर लेती है. स्क्रीन के ऊपर हवा में घुमाकर आप यह भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पर यह कहां टच होगी. इसमें कई टूल्स भी लगे होते हैं, जिन्हें आप डबल टैप कर इनेबल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप Apple Pencil को कहीं रखकर भूल जाते हैं तो इसे फाइंड माई के जरिए लोकेट किया जा सकता है. चार्जिंग के लिए भी यह टैबलेट के साइड में मैग्नेटिकली अचैट हो जाती है.

एक्टिव स्टाइलस है Apple Pencil

स्टाइलस को पैसिव और एक्टिव दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है. पैसिव स्टाइलस टच सेंसेटिविटी को सपोर्ट नहीं करते. ये एक तरह का डिजिटल पेन होते हैं, जो आपकी फिंगर की तरह ही इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज कर स्क्रीन पर काम करता है. वहीं ऐप्पल पेंसिल जैसी एक्टिव स्टाइलस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, जिस कारण प्रेशर सेंसेटिविटी, इंटरनल मेमोरी और पाम रिजेक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस कारण इनकी कीमत भी ज्यादा होती है.

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