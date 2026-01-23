Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone Feature: Apple का Find My नेटवर्क आज iPhone की सबसे ताकतवर सुरक्षा तकनीकों में से एक बन चुका है. इसकी मदद से आपका iPhone बंद होने या चोरी हो जाने के बाद भी लोकेट किया जा सकता है. iPhone 11 से लेकर अब तक के सभी मॉडल में यह फीचर मौजूद है जो आसपास मौजूद किसी भी Apple डिवाइस के जरिए आपकी एन्क्रिप्टेड लोकेशन iCloud तक पहुंचा देता है. यह जानिए यह तकनीक कैसे काम करती है, कैसे सुनिश्चित करें कि यह फीचर ऑन है और अगर फोन गायब हो जाए तो क्या करना चाहिए.

iPhone बंद होने के बाद कैसे लोकेशन भेजता रहता है

iPhone 11 से आगे के मॉडल में Apple ने लो-पावर ब्लूटूथ सिस्टम जोड़ा है जो फोन बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक सक्रिय रहता है. अगर Find My फीचर ऑन है तो आसपास मौजूद कोई भी Apple डिवाइस चाहे वो आपका हो या किसी और का आपके फोन को डिटेक्ट कर सकता है.

यह डिवाइस आपकी लोकेशन को एन्क्रिप्टेड रूप में iCloud तक भेज देता है. सबसे खास बात यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह अनाम रहती है और चोर सिर्फ फोन बंद करके इस ट्रैकिंग को बंद नहीं कर सकता.

कैसे जांचें कि Find My फीचर चालू है या नहीं

iPhone को बंद होने पर भी ट्रैक करने के लिए यह फीचर ऑन होना जरूरी है.

इसके लिए जाएं:

Settings → आपका नाम → Find My → Find My iPhone

यहां Find My iPhone, Find My network और Send Last Location तीनों विकल्प ऑन रखें. कन्फर्म करने के लिए Control Centre खोलें, पावर स्लाइडर को दबाकर रखें और देखें कि क्या “iPhone Findable After Power Off” संदेश दिखता है. यदि यह संदेश दिख रहा है तो आपका iPhone बंद होने पर भी लोकेट हो सकेगा.

दूसरे Apple डिवाइस से iPhone को कैसे ढूंढें

अगर आपके पास iPad, Mac या Apple Watch है, तो Find My ऐप खोलें. Devices टैब में जाएं और खोए हुए iPhone को चुनें. फोन की लोकेशन मैप पर दिखाई दे जाएगी even जब फोन में बैटरी न हो. अगर लगता है कि फोन आसपास है तो Play Sound ऑप्शन दबाकर फोन में तेज़ अलर्ट चलाया जा सकता है even अगर फोन Silent मोड में हो.

अगर iPhone चोरी होने का शक हो

ऐसी स्थिति में Find My ऐप से Lost Mode ऑन करें. इससे फोन आपका पासकोड मांगकर लॉक हो जाता है Apple Pay बंद हो जाता है और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाया जा सकता है जिसमें वैकल्पिक संपर्क नंबर भी लिखा जा सकता है. ऐप में आपको फोन की आखिरी लोकेशन भी दिखाई देती है.

बिना Apple डिवाइस के कैसे ट्रैक करें

अगर आपके पास कोई Apple डिवाइस नहीं है, तो भी आप iCloud.com/find पर लॉग इन कर सकते हैं. अपने Apple ID से साइन इन करके iPhone की लोकेशन देख सकते हैं, Lost Mode ऑन कर सकते हैं, फोन को दूर से पूरी तरह erase भी कर सकते हैं. ध्यान रहे, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कारण दूसरी trusted डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है.

चोर ट्रैकिंग बंद न कर पाए, इसके लिए क्या करें

Find My की एक सीमा यह है कि लॉक स्क्रीन से कोई Airplane Mode ऑन करके नेटवर्क बंद करने की कोशिश कर सकता है. इससे बचने के लिए:

Settings → Face ID & Passcode → Allow Access When Locked

यहां Control Centre का विकल्प ऑफ कर दें.

इससे लॉक स्क्रीन से एयरप्लेन मोड ऑन नहीं किया जा सकेगा.

iPhone की ये एडवांस ट्रैकिंग तकनीक चोरी और गुम होने की स्थिति में आपकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ाती है. बस Find My फीचर सक्रिय रखें, और आपका iPhone बंद होने पर भी आपके पास लौटकर आने की संभावना बनाए रखता है.

