हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone बंद होने के बाद भी आपकी लोकेशन कैसे बताता रहता है? चोर भी नहीं बच पाएंगे, जानें कैसे करता है काम

iPhone बंद होने के बाद भी आपकी लोकेशन कैसे बताता रहता है? चोर भी नहीं बच पाएंगे, जानें कैसे करता है काम

iPhone Feature: Apple का Find My नेटवर्क आज iPhone की सबसे ताकतवर सुरक्षा तकनीकों में से एक बन चुका है. इसकी मदद से आपका iPhone बंद होने या चोरी हो जाने के बाद भी लोकेट किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone Feature: Apple का Find My नेटवर्क आज iPhone की सबसे ताकतवर सुरक्षा तकनीकों में से एक बन चुका है. इसकी मदद से आपका iPhone बंद होने या चोरी हो जाने के बाद भी लोकेट किया जा सकता है. iPhone 11 से लेकर अब तक के सभी मॉडल में यह फीचर मौजूद है जो आसपास मौजूद किसी भी Apple डिवाइस के जरिए आपकी एन्क्रिप्टेड लोकेशन iCloud तक पहुंचा देता है. यह जानिए यह तकनीक कैसे काम करती है, कैसे सुनिश्चित करें कि यह फीचर ऑन है और अगर फोन गायब हो जाए तो क्या करना चाहिए.

iPhone बंद होने के बाद कैसे लोकेशन भेजता रहता है

iPhone 11 से आगे के मॉडल में Apple ने लो-पावर ब्लूटूथ सिस्टम जोड़ा है जो फोन बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक सक्रिय रहता है. अगर Find My फीचर ऑन है तो आसपास मौजूद कोई भी Apple डिवाइस चाहे वो आपका हो या किसी और का आपके फोन को डिटेक्ट कर सकता है.

यह डिवाइस आपकी लोकेशन को एन्क्रिप्टेड रूप में iCloud तक भेज देता है. सबसे खास बात यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह अनाम रहती है और चोर सिर्फ फोन बंद करके इस ट्रैकिंग को बंद नहीं कर सकता.

कैसे जांचें कि Find My फीचर चालू है या नहीं

iPhone को बंद होने पर भी ट्रैक करने के लिए यह फीचर ऑन होना जरूरी है.

इसके लिए जाएं:

Settings → आपका नाम → Find My → Find My iPhone

यहां Find My iPhone, Find My network और Send Last Location तीनों विकल्प ऑन रखें. कन्फर्म करने के लिए Control Centre खोलें, पावर स्लाइडर को दबाकर रखें और देखें कि क्या “iPhone Findable After Power Off” संदेश दिखता है. यदि यह संदेश दिख रहा है तो आपका iPhone बंद होने पर भी लोकेट हो सकेगा.

दूसरे Apple डिवाइस से iPhone को कैसे ढूंढें

अगर आपके पास iPad, Mac या Apple Watch है, तो Find My ऐप खोलें. Devices टैब में जाएं और खोए हुए iPhone को चुनें. फोन की लोकेशन मैप पर दिखाई दे जाएगी even जब फोन में बैटरी न हो. अगर लगता है कि फोन आसपास है तो Play Sound ऑप्शन दबाकर फोन में तेज़ अलर्ट चलाया जा सकता है even अगर फोन Silent मोड में हो.

अगर iPhone चोरी होने का शक हो

ऐसी स्थिति में Find My ऐप से Lost Mode ऑन करें. इससे फोन आपका पासकोड मांगकर लॉक हो जाता है Apple Pay बंद हो जाता है और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाया जा सकता है जिसमें वैकल्पिक संपर्क नंबर भी लिखा जा सकता है. ऐप में आपको फोन की आखिरी लोकेशन भी दिखाई देती है.

बिना Apple डिवाइस के कैसे ट्रैक करें

अगर आपके पास कोई Apple डिवाइस नहीं है, तो भी आप iCloud.com/find पर लॉग इन कर सकते हैं. अपने Apple ID से साइन इन करके iPhone की लोकेशन देख सकते हैं, Lost Mode ऑन कर सकते हैं, फोन को दूर से पूरी तरह erase भी कर सकते हैं. ध्यान रहे, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कारण दूसरी trusted डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है.

चोर ट्रैकिंग बंद न कर पाए, इसके लिए क्या करें

Find My की एक सीमा यह है कि लॉक स्क्रीन से कोई Airplane Mode ऑन करके नेटवर्क बंद करने की कोशिश कर सकता है. इससे बचने के लिए:

Settings → Face ID & Passcode → Allow Access When Locked

यहां Control Centre का विकल्प ऑफ कर दें.

इससे लॉक स्क्रीन से एयरप्लेन मोड ऑन नहीं किया जा सकेगा.

iPhone की ये एडवांस ट्रैकिंग तकनीक चोरी और गुम होने की स्थिति में आपकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ाती है. बस Find My फीचर सक्रिय रखें, और आपका iPhone बंद होने पर भी आपके पास लौटकर आने की संभावना बनाए रखता है.

यह भी पढ़ें:

AMOLED Vs OLED Vs IPS LCD: कौन सी होनी चाहिए आपके फोन की स्क्रीन? जानिए सबसे बेहतर कौन

Published at : 23 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Apple IPhone TECH NEWS HINDI IPhone Location
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget