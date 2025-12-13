हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंटरनेट पर खोजते ही क्यों चिपक जाते हैं विज्ञापन? सच जानकर दंग रह जाएंगे

इंटरनेट पर खोजते ही क्यों चिपक जाते हैं विज्ञापन? सच जानकर दंग रह जाएंगे

Online Ads: क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही आप किसी चीज को ऑनलाइन खोजते हैं, वही चीज से जुड़े विज्ञापन हर प्लेटफ़ॉर्म पर आपका पीछा करने लगते हैं?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Dec 2025 09:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Online Ads: क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही आप किसी चीज को ऑनलाइन खोजते हैं, वही चीज से जुड़े विज्ञापन हर प्लेटफ़ॉर्म पर आपका पीछा करने लगते हैं? चाहे आप Instagram स्क्रॉल कर रहे हों या Google खोलें, वही प्रोडक्ट बार-बार नज़र आता है. यह कोई संयोग नहीं बल्कि डिजिटल मार्केटिंग की एक सोची–समझी रणनीति है.

मार्केटिंग का मनोवैज्ञानिक खेल

सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापन आपको यह याद दिलाते रहते हैं कि आप किसी चीज़ को खरीदने की सोच रहे थे. कंपनियाँ जानबूझकर ऐसे रंगीन, आकर्षक और ध्यान खींचने वाले विज्ञापन दिखाती हैं ताकि आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत बार-बार उभरे. इसका मक़सद सिर्फ एक है आपको खरीदारी के लिए मनाना.

कुकीज

जब भी आप Google पर कुछ नया सर्च करते हैं, इंटरनेट आपकी पसंद को कुकीज़ के रूप में सेव कर लेता है. ये छोटे डेटा फ़ाइल्स आपकी रुचि, सर्च हिस्ट्री और ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करते हैं. इसी वजह से बाद में उसी चीज़ से जुड़े विज्ञापन अलग-अलग साइट्स पर दिखने लगते हैं क्योंकि इंटरनेट पहले ही जान चुका होता है कि आपको क्या चाहिए.

शेयर किया गया डेटा और बड़ा नेटवर्क

Google, Meta, Instagram और कई ऐप्स एक ही बड़े डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा हैं. कई बार आपके ऑनलाइन व्यवहार से जुड़ा डेटा इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स के बीच साझा किया जाता है. इसका नतीजा यह होता है कि एक बार आप किसी चीज़ के बारे में खोज लें तो उससे जुड़े विज्ञापन बार-बार सामने आते रहते हैं.

ऐप्स की आपस में जुड़ी हुई दुनिया

लगभग सभी ऐप्स एक-दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े होते हैं. ये ऐप्स न सिर्फ आपकी पसंद और रुचि को नोट करते हैं बल्कि यह भी अनुमान लगाते हैं कि आप किस तरह की चीज़ों पर कितना खर्च कर सकते हैं. इसी डेटा के आधार पर आपको वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिनमें आपको रुचि हो सकती है.

यह भी पढ़ें:

अमेजन ने रिकॉल किए 2 लाख से ज्यादा पावर बैंक, यूज करना सेफ नहीं, 11 जगह लग चुकी आग

Published at : 13 Dec 2025 09:43 AM (IST)
Tags :
Internet TECH NEWS HINDI Internet Ads
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
बिहार
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बॉलीवुड
January 2026 Hollywood Release: साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement

वीडियोज

Triumph Thruxton 400 Review | Auto Live #triumph
Royal Enfield Goan Classic 350 Review | Auto Live #royalenfield
Hero Glamour X First Ride Review | Auto Live #herobikes #heroglamour
जानलेवा बॉयफ्रेंड की दिलरूबा !
Toyota Land Cruiser 300 GR-S India review | Auto Live #toyota
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
बिहार
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बॉलीवुड
January 2026 Hollywood Release: साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
क्रिकेट
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
लाइफस्टाइल
हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स
हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स
शिक्षा
KVS या NVS कौन सा स्कूल बेहतर? कैसे मिलता है एडमिशन, जानें क्या है असली फर्क?
KVS या NVS कौन सा स्कूल बेहतर? कैसे मिलता है एडमिशन, जानें क्या है असली फर्क?
ट्रेंडिंग
ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget