हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअमेजन ने रिकॉल किए 2 लाख से ज्यादा पावर बैंक, यूज करना सेफ नहीं, 11 जगह लग चुकी आग

अमेजन ने रिकॉल किए 2 लाख से ज्यादा पावर बैंक, यूज करना सेफ नहीं, 11 जगह लग चुकी आग

अमेरिका में अमेजन ने 2 लाख से अधिक पावर बैंक को रिकॉल किया है. इन पावर बैंक के कारण आगजनी की 11 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें लोगों के चोटिल होने के अलावा प्रोपर्टी का भी नुकसान हुआ है.

Updated at : 11 Dec 2025 08:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 2 लाख से ज्यादा पावर बैंक को रिकॉल किया है. यानी बेचे गए पावर बैंक वापस मंगवाए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पावर बैंक के कारण आगजनी, प्रोपर्टी को नुकसान और चोट लगने जैसी घटनाएं सामने के बाद इन्हें रिकॉल किया गया है. केवल अमेरिका के ग्राहकों को ये पावर बैंक वापस लौटाने होंगे. Inui BI-B41 नाम से बिकने वाला यह प्रोडक्ट केवल अमेजन अमेरिका की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसकी कीमत करीब 18 डॉलर (लगभग 1,600 भारतीय रुपये) है. 

पावर बैंक के कारण आग लगने की 11 घटनाएं

अमेरिका के कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन ने पाया कि इस पावर बैंक के कारण आगजनी की 11 घटनाएं हो चुकी हैं. इस कारण लोगों को चोटें भी आई हैं और प्रोपर्टी का भी नुकसान हुआ है. कंज्यूमर अपने पावर बैंक के सीरियल नंबर की मदद से पता कर सकते हैं कि उनका पावर बैंक रिकॉल में शामिल है या नहीं. कंपनी ने 000G21, 000H21, 000I21 और 000L21 सीरियल नंबर वाले BI-B41 मॉडल को ही रिकॉल किया है. जिन ग्राहकों के पास यह मॉडल है, उन्हें तुरंत इसका यूज बंद करने, पावर बैंक को सूखी और ठंडी जगह पैक करके रखने की सलाह दी गई है. सेफ्टी कमीशन का कहना है कि इस पावर बैंक की लिथियम आयन बैटरी में आग लगने का ज्यादा खतरा है और इसे बाकी बैटरियों से अलग डिस्पोज करना होगा. 

पावर बैंक में ये संकेत दिखने पर हो जाएं सावधान

  • अगर पावर बैंक में स्वेलिंग आ गई है तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए. 
  • अगर फोन या दूसरे डिवाइस चार्ज करते समय पावर बैंक ओवरहीट हो रहा है तो इसे बंद कर दें.
  • अगर पावर बैंक से बदबू आ रही है तो इसका यूज बंद कर दें.
  • अगर आपके पावर बैंक में क्रैक या कोई दूसरी खराबी नजर आ रही है तो भी इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें. ऐसी दिक्कतों के कारण इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं रहता.

Published at : 11 Dec 2025 08:21 AM (IST)
