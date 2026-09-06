कौन सा App खत्म कर रहा iPhone की Battery? चुटकियों में ऐसे करें पता

अगर आपके iPhone की बैटरी पहले के मुकाबले तेजी से खत्म हो रही है तो हर बार इसकी वजह खराब बैटरी नहीं होती. कई बार कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार एक्टिव रहते हैं और चुपचाप काफी बैटरी खर्च करते रहते हैं. अच्छी बात ये है कि iPhone में ऐसा फीचर मौजूद है जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन-सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी खा रहा है.

Battery खाने वाले ऐप की ऐसे करें पहचान

सबसे पहले अपने iPhone में Settings ऐप खोलें. इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके Battery ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको पिछले 24 घंटे या पिछले कई दिनों में बैटरी इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी.

इस स्क्रीन पर ऐप्स की एक लिस्ट भी मिलती है. हर ऐप के सामने ये जानकारी होती है कि उसने कुल बैटरी खपत में कितने प्रतिशत का इस्तेमाल किया. जिस ऐप का प्रतिशत ज्यादा है, वह आपकी बैटरी पर ज्यादा असर डाल रहा हो सकता है.

सिर्फ Percentage देखकर फैसला न करें

आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा Battery इस्तेमाल करने वाला ऐप हमेशा खराब या बेकार ही हो. जैसे अगर आपने लंबे समय तक YouTube पर वीडियो देखे हैं तो उसका बैटरी इस्तेमाल ज्यादा होना नॉर्मल है. इसी तरह गेमिंग ऐप्स, कैमरा और वीडियो एडिटिंग ऐप्स भी ज्यादा पावर ले सकते हैं क्योंकि वे प्रोसेसर, डिस्प्ले और दूसरे हार्डवेयर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इसलिए Battery सेक्शन में दिखाई देने वाले आंकड़ों को आपके इस्तेमाल के हिसाब से समझना जरूरी है.

Screen और Background Activity पर दें ध्यान

iPhone की Battery सेटिंग्स में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि कोई ऐप स्क्रीन पर इस्तेमाल होने के दौरान कितनी बैटरी ले रहा है और बैकग्राउंड में कितना एक्टिव था.

अगर कोई ऐप आपने बहुत कम इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी उसका बैकग्राउंड बैटरी इस्तेमाल काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए. हो सकता है वह बैकग्राउंड में लोकेशन, सिंकिंग या दूसरी एक्टिविटी कर रहा हो.

ज्यादा Battery खाने वाले ऐप के साथ क्या करें?

अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रहा है तो सबसे पहले उसे अपडेट करें. कई बार ऐप के नए वर्जन में बैटरी से जुड़ी समस्याओं को ठीक किया जाता है. जरूरत न होने पर आप उस ऐप की Background App Refresh सेटिंग को भी लिमिटेड कर सकते हैं.

इसके अलावा जिन ऐप्स को लगातार आपकी लोकेशन की जरूरत नहीं है, उनके Location Access को भी सीमित करना मददगार साबित हो सकता है. अगर कोई ऐप बेहद ज्यादा बैटरी खर्च कर रहा है और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है तो उसे हटाना एक आसान ऑप्शन हो सकता है.

Battery Health भी जरूर चेक करें

अगर सभी ऐप्स का इस्तेमाल नॉर्मल है फिर भी iPhone की बैटरी बहुत तेजी से खत्म हो रही है तो Settings में जाकर Battery ऑप्शन में जाएं और यहां पर Battery Health में जाकर बैटरी की कंडिशन को चेक करें. पुरानी या कमजोर बैटरी होने पर फोन का बैकअप कम हो जाता है.

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