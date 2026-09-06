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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक

Wired Earphones लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं फोन! नहीं ब्लॉक होगा पोर्ट, जानें ट्रिक

Wired Earphones के साथ फोन चार्ज करना भी आसान है. आइए जानते हैं कैसे बिना चार्जिंग पोर्ट ब्लॉक किए ईयरफोन लगाने की आसान ट्रिक.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Sep 2026 02:23 PM (IST)
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आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता. ऐसे में अगर आप Wired Earphones इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर एक परेशानी सामने आती है फोन का USB Type-C पोर्ट ही चार्जिंग और ऑडियो दोनों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है. इसका मतलब है कि फोन चार्ज करते समय Wired Earphones लगाना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, इसका एक आसान तरीका भी मौजूद है.

एक छोटा सा Adapter करेगा काम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके फोन में सिर्फ USB Type-C पोर्ट है तो आप USB Type-C splitter या audio-and-charging adapter का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये छोटा डिवाइस फोन के एक Type-C पोर्ट को दो अलग-अलग कनेक्शन में बांट देता है. इसमें नॉर्मली एक पोर्ट Wired Earphones के लिए और दूसरा Charging Cable लगाने के लिए दिया जाता है. इस तरह आप एक ही समय में गाने सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और फोन की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं.

कैसे करना है इस्तेमाल?

बता दें कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान है. सबसे पहले अपने फोन के USB Type-C पोर्ट में ऐसा adapter लगाएं जो ऑडियो आउटपुट और चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करता हो. इसके बाद Wired Earphones को adapter के ऑडियो पोर्ट में कनेक्ट करें और Charging Cable को दूसरे पोर्ट में लगा दें. कनेक्शन होने के बाद फोन Earphones को ऑडियो डिवाइस के रूप में पहचान सकता है. अब आप संगीत, पॉडकास्ट या वीडियो सुनते हुए फोन को चार्ज कर सकते हैं.

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हर Type-C Adapter काम नहीं करेगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाजार में मिलने वाला हर USB Type-C splitter ऑडियो और चार्जिंग दोनों को एक साथ सपोर्ट नहीं करता है. कुछ adapters केवल चार्जिंग या डेटा ट्रांसफर के लिए बनाए जाते हैं. इसलिए खरीदते समय Audio + Charging support जरूर चेक करें. अगर आपके Wired Earphones में USB Type-C connector है तो adapter की compatibility भी देखना जरूरी है.

Digital-to-Analog Converter का भी है रोल

कुछ Type-C Wired Earphones में पहले से DAC यानी Digital-to-Analog Converter मौजूद होता है. वहीं कुछ फोन या accessories अलग तरीके से ऑडियो सिग्नल को संभालते हैं. इसलिए adapter और फोन के बीच compatibility जरूरी होता है. सस्ता या खराब क्वालिटी वाला adapter इस्तेमाल करने पर ऑडियो में शोर, माइक्रोफोन की समस्या या charging की दिक्कत भी आ सकती है.

Wireless Earphones खरीदना जरूरी नहीं

अगर आप Wired Earphones की बेहतर और बिना बैटरी वाली सुविधा पसंद करते हैं तो केवल चार्जिंग के साथ इस्तेमाल करने के लिए Wireless Earphones खरीदना जरूरी नहीं है. एक सही compatible adapter आपकी समस्या काफी हद तक हल कर सकता है. खासकर उन लोगों के लिए ये तरीका काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो लंबे समय तक फोन पर वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं या कॉल के दौरान फोन चार्ज करना चाहते हैं.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Adapter लेते समय अपने फोन के मॉडल की compatibility जरूर जांचें. साथ ही ये भी देखें कि उसमें simultaneous audio और charging का सपोर्ट है या नहीं. अगर आपको Fast Charging की जरूरत है तो adapter की charging capability भी चेक करना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 06 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Wired Earphone
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