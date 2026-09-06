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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन

AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन

2000 रुपए में AMOLED Smartwatch खरीदने का प्लान है तो Bluetooth Calling से लेकर Health Tracking तक, इन Watches में कई बड़े फीचर्स मिल सकते हैं. देखें कौन-सा मॉडल सबसे खास है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Sep 2026 12:14 PM (IST)
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  • ₹2000 से कम में उन्नत स्मार्टवॉच, कई खूबियों संग.
  • AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ ट्रैकिंग मुख्य फीचर्स हैं.
  • Redmi, Fire-Boltt जैसे ब्रांड्स में लंबी बैटरी, स्पोर्ट्स मोड्स.

अगर आप कम बजट में स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं तो 2000 रुपए के अंदर कई अच्छे अच्छे मौजूद हैं. इनमें AMOLED Screen, Bluetooth Calling, Health Tracking और Sports Modes जैसे फीचर्स मिलते हैं. Redmi, GOBOULT, Fire-Boltt, Fastrack और Noise जैसे ब्रांड्स की स्मार्टवॉच इस रेंज में मिल रही हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ मॉडल्स पर डिस्काउंट भी मिल रहा है. ऐसे में अगर आप कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाली स्मार्टवॉच ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके काम आ सकते हैं. 

GOBOULT Trail Pro

GOBOULT Trail Pro को 1,649 रुपए में खरीदा जा सकता है. इसमें 2.01-इंच 3D Curved AMOLED Display और 600 nits Brightness मिलती है. वर्किंग क्राउन के साथ Bluetooth 5.3 Calling, Dedicated Speaker और Microphone दिया गया है. Fitness के लिए 123 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए 24 बाय 7 Heart Rate, SpO2, Blood Pressure, Stress Monitoring और Sleep Analysis जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें 250 से ज्यादा क्लाउड वॉच फेस, AI Voice Assistant, कैमरा कंट्रोल और IP68 वॉटर रेजिस्टेंस भी है.

Fire-Boltt Brillia

Fire-Boltt Brillia 1,999 रुपए में उपलब्ध है. इसमें 2.02-इंच AMOLED Display, 750 nits Brightness और Always-On Display मिलता है. ब्लूटूथ कॉलिंग, Built-in Voice Assistant और 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं. हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए SpO2, Continuous Heart Rate Monitoring और Female Health Features मिलते हैं. कंपनी के अनुसार इसकी बैटरी सामान्य इस्तेमाल में 5 से 7 दिन चल सकती है.

Redmi Watch Move

Redmi Watch Move की कीमत Flipkart पर डिस्काउंट के बाद 1,999 रुपए है. इसमें 1.85-इंच AMOLED Display मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस 600 nits है. 2.5D Curved Design के साथ यह स्मार्टवॉच 14 दिनों तक की बैटरी लाइफ देने का दावा करती है. इसमें 140 से ज्यादा स्पोर्ट्स मॉडल, हेल्थ मॉनिटरिंग, ब्लूटूथ कॉलिंग और क्विक रिप्लाई का सपोर्ट है. इसके अलावा 200 से ज्यादा वॉच फेस, हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट, फंकटचल क्राउन और IP68 वॉटर रेजिस्टेंस मिलता है. इसमें Dual-Core Processor के साथ Xiaomi का HyperOS भी दिया गया है.

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Fastrack Astor FS1 Pro

Fastrack Astor FS1 Pro की कीमत 2,099 रुपए है. इसमें 1.97-इंच AMOLED Display, 60Hz Refresh Rate और Functional Crown मिलता है. इसमें Heart Rate, SpO2, Sleep, Stress, Hydration और Women Health Tracking के साथ 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स हैं. Bluetooth 5.4 Calling, Quick Replies, Music और Call Controls भी मिलते हैं. इसमें 300mAh बैटरी है, जो कंपनी के अनुसार 5 दिनों तक चल सकती है.

Noise Vortex Plus

Noise Vortex Plus 1,999 रुपए में मिल रही है. इसमें 1.46-इंच Round AMOLED Display और Always-On Display दिया गया है. यह सामान्य इस्तेमाल में 7 दिनों और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ करीब 2 दिनों तक चल सकती है. इसमें 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और IP68 वॉटर रेजिस्टेंस मिलता है. इसके अलावा 150 से ज्यादा क्लाउड वॉच फेस और रिमाइंडर, मौसम, अलार्म, टाइमर, स्टॉपवॉच जैसे प्रोडक्टिवीटी टुल्स भी दिए गए हैं. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 06 Sep 2026 12:14 PM (IST)
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Technology Smartwatch Amoled Display Smartwatch
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