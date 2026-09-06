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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा

कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा

'पंचायत सीजन 5' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. इसके डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने बताया है कि इसका नया सीजन कब तक रिलीज हो सकता है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Sep 2026 05:23 PM (IST)
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'पंचायत' वेब सीरीज भारत की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है. इस वेब सीरीज ने हर किसी के दिल पर राज किया है. जितेंद्र कुमार की मुख्य भूमिका वाली सीरीज के अब तक चार सीजन आ चुके हैं और लंबे वक्त से दर्शक इसके नए यानी पांचवे सीजन का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच अगले सीजन को लेकर डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया है कि पंचायत सीजन 5 कब तक आ सकता है?

कब तक आ सकता है 'पंचायत सीजन 5'?

पंचायत सीजन 5 पर फिलहाल काम चल रहा है. ये जानकारी दीपक कुमार मिश्रा ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में दी है. उन्होंने कहा, 'एडिटिंग का काम जारी है. हालांकि रिलीज की सही तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई. ये अक्टूबर या नवंबर के आस पास हो सकती है.'

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कैसी होगी नए सीजन की कहानी?

डायरेक्टर ने ये भी बता दिया है कि नए सीजन की कहानी कैसी होगी. उन्होंने आगे कहा, 'चुनाव खत्म हो चुके है और प्रधान जी को हार मिली है. सभी की जिंदगी आगे बढ़ जाएगी. इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि इस दौरान किरदारों की जिंदगी में क्या-क्या बदलाए आएंगे. चुनाव में हार झेलने के बाद प्रधान क्या करते हैं और गांव में किस तरह से घूमते हैं?'

 
 
 
 
 
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'पंचायत' के बारे में 

पंचायत फुलेरा नाम के एक काल्पनिक गांव की कहानी है. कहानी के केंद्र में है जितेंद्र कुमार जो अभिषेक त्रिपाठी नाम का किरदार निभाते हैं. वो काफी पढ़ा-लिखा नौजवान है, हालांकि जब उसे बाहर शहर में नौकरी नहीं मिलती है तो गांव में ही वो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का काम करने लगता है. जहां उसे कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है.

पंचायत वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2020 में आया था. इसके बाद सीरीज के तीन सीजन और आए. जबकि अब पांचवा सीजन आने वाला है. बता दें कि सभी सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुए हैं और नया सीजन भी इसी पर आएगा. जितेंद्र कुमार के साथ रघुबीर यादव, चंदन रॉय, फैसल मलिक, सुनीता राजवार, अशोक पाठक, पंकज झा और दुर्गेश कुमार भी अहम किरदारों में हैं. इसकी कहानी चंदन कुमार ने लिखी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Panchayat Season 5
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