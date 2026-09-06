क्या Router के पास सबसे तेज इंटरनेट चलता है? जानिए क्या है सच्चाई

अक्सर आपने सुना होगा कि Wi-Fi Router के जितना पास बैठेंगे, इंटरनेट उतना ही तेज चलेगा. यही वजह है कि जब घर में इंटरनेट धीमा होता है तो लोग Router के पास जाकर बैठ जाते हैं. लेकिन क्या वाकई Router के बिल्कुल पास इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है? इसका जवाब थोड़ा दिलचस्प है. दरअसल, दूरी का असर जरूर पड़ता है लेकिन सिर्फ Router के पास होना ही तेज इंटरनेट की गारंटी नहीं है.

Router से दूरी का क्या है कनेक्शन?

Wi-Fi Router रेडियो सिग्नल के जरिए आपके फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और दूसरे डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है. जैसे-जैसे आप Router से दूर जाते हैं, Wi-Fi सिग्नल की ताकत आमतौर पर कम होती जाती है. दीवारें, दरवाजे, फर्नीचर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी सिग्नल को प्रभावित कर सकती हैं.

इसलिए अगर आपका फोन Router से काफी दूर है तो कमजोर सिग्नल के कारण स्पीड कम और कनेक्शन अनस्टेबल हो सकता है. खासकर बड़े घरों या कई कमरों वाले फ्लैट में ये समस्या ज्यादा दिखाई देती है.

क्या बिल्कुल Router के पास बैठने से सबसे ज्यादा स्पीड मिलेगी?

ऐसा जरूरी नहीं है. दरअसल, Router के ठीक बगल में बैठने से सिग्नल बहुत मजबूत मिल सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट की असली स्पीड हमेशा वहीं सबसे ज्यादा होगी. आपकी इंटरनेट स्पीड आपके ब्रॉडबैंड प्लान, Router की क्षमता, Wi-Fi बैंड, नेटवर्क ट्रैफिक और सर्वर जैसे कई फैक्टर पर निर्भर करती है. जैसे अगर आपका प्लान 100 Mbps का है तो Router के पास बैठने से वह अचानक 500 Mbps नहीं हो जाएगा. इसके अलावा कुछ Router के बिल्कुल नजदीक होने पर भी परफॉर्मेंस में खास फायदा नहीं मिलता है.

2.4GHz और 5GHz में भी है फर्क

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Wi-Fi Router में इस्तेमाल होने वाला बैंड भी काफी जरूरी है. नॉर्मली 2.4GHz Wi-Fi ज्यादा दूरी तक पहुंच सकता है और दीवारों को बेहतर तरीके से पार करता है लेकिन इसमें भीड़ और interference ज्यादा हो सकती है. वहीं 5GHz Wi-Fi ज्यादा स्पीड दे सकता है लेकिन इसकी रेंज कम होती है और दीवारों से गुजरते समय सिग्नल ज्यादा कमजोर हो जाता है. यानी Router से कुछ दूरी पर 5GHz की स्पीड घट सकती है जबकि 2.4GHz उसी जगह ज्यादा स्टेबल कनेक्शन दे सकता है.

Router कहां रखना सबसे बेहतर है?

Router को घर के किसी एक कोने में रखने के बजाय घर के बीच के हिस्से में, थोड़ी ऊंचाई पर और खुले स्थान में रखना बेहतर होता है. उसे अलमारी के अंदर, टीवी के पीछे या जमीन पर रखने से Wi-Fi सिग्नल प्रभावित हो सकता है. अगर घर बड़ा है और कुछ कमरों में Wi-Fi कमजोर रहता ह तो Wi-Fi Mesh System या Range Extender जैसे ऑप्शन भी मदद कर सकते हैं.

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