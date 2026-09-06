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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: परवान चढ़ा अर्शदीप और सिमरन का प्यार, एक दूसरे के नाम का करवाया टैटू; देखें

Watch: परवान चढ़ा अर्शदीप और सिमरन का प्यार, एक दूसरे के नाम का करवाया टैटू; देखें

Arshdeep Singh and Samreen Kaur Tattoo: अर्शदीप और समरीन ने एक दूसरे के नाम का टैटू करवाया. टैटू करवाने के बाद दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Sep 2026 05:08 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्हें गर्लफ्रेंड समरीन कौर के साथ स्पॉट किया जा रहा है. उन्होंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर समरीन के साथ एक रील भी शेयर की थी. अब दोनों ने एक दूसरे के नाम का टैटू करवाया. टैटू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. 

दोनों ने शॉर्ट फॉर्मे में एक दूसरे के नाम का टैटू करवाया. अर्शदीप ने अपने हाथ पर SK लिखवाया. इसका फुल फॉर्म समरीन कौर है. समरीन ने अपने हाथ पर AS लिखवाया. इसका पूरा मतलब अर्शदीप सिंह है. इसके अलावा दोनों ने हार्ट का टैटू भी बनवाया है. 

दोनों ने टैटू एलियन टैटू से करवाया. प्रेस रिलीज में कहा गया, "डिजाइनर अभिषेक गवाई ने इस खास अंदाज को एक अंतिम विजुअल रूप देने में मदद की. उन्होंने हाथ से लिखे एलिमेंट्स और दिल के आकार (हार्ट मोटिफ्स) को इस तरह एक साथ जोड़ा कि उनका अपनापन बना रहे. इसके बाद टैटू आर्टिस्ट सनी सेन ने उन ओरिजिनल अक्षरों को बारीक लाइनों वाले टैटू में बदला. मकसद उन्हें एकदम सही टाइपोग्राफी जैसा बनाना नहीं था, बल्कि उस इंसानी खूबी को बनाए रखना था जो उन्हें खास बनाती थी."

कौन हैं समरीन कौर?

समरीन पेशे से एक्टर और मॉडल हैं. उनका जन्म 7 सितंबर 1999 को जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था. समरीन ने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से BCom (ऑनर्स) की पढ़ाई की. 

उनके करियर को उच्छाल तब मिला जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2018 प्रतियोगिता में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया और फाइनलिस्ट बनीं. इस कॉम्पिटिशन के बाद उन्होंने फिल्मों और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में काम करने से पहले कई मॉडलिंग असाइनमेंट किए. वह ZEE5 की वेब सीरीज 'नेल पॉलिश' में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा '83' व 'सरदार जी 2' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है. 

 

यह भी पढ़ें: Watch: IND vs PAK मैच में पाकिस्तानी फैन ने गाया राष्ट्रगान, वीडियो वायरल

Published at : 06 Sep 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Tattoo Arshdeep Singh Samreen Kaur
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