Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan

BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan

अगर आप भी नया Ceiling Fan खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो BLDC, इंडक्शन और कॉपर मोटर वाले फैन के बीच का अंतर समझना जरूरी है. जानिए आपके लिए कौन-सा Ceiling Fan बेहतर हो सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कॉपर मोटर टिकाऊ होती है; 3 ब्लेड तेज हवा, 4 ब्लेड शांत होते हैं.

Ceiling Fan घर की सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है, लेकिन नया फैन खरीदते समय सिर्फ उसका डिजाइन या कीमत देखना काफी नहीं है. आज मार्केट में BLDC से लेकर पारंपरिक मोटर वाले कई तरह के Ceiling Fan मौजूद हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आपके घर और बजट के लिए कौन-सा फैन सही रहेगा. अगर आप भी नया Ceiling Fan खरीदने की सोच रहे हैं, तो BLDC, इंडक्शन और कॉपर मोटर के बीच का फर्क समझना जरूरी है.  तो आइए जानते हैं कि कैसे सही Ceiling Fan चुनें. 

Ceiling Fan के कितने तरह के ऑप्शन हैं?

भारत में मुख्य तौर पर तीन तरह के Ceiling Fan ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर वाले फैन, BLDC मोटर वाले फैन और डेकोरेटिव या स्मार्ट फैन शामिल हैं. इंडक्शन मोटर वाले फैन आमतौर पर कम कीमत में मिलते हैं, जबकि BLDC फैन नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं. स्मार्ट और डेकोरेटिव फैन में रिमोट, टाइमर और ऐप कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. 

इंडक्शन मोटर vs BLDC मोटर

इंडक्शन मोटर वाले फैन लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं. इनकी कीमत कम और मेंटेनेंस आसान होता है, लेकिन ये ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. वहीं दूसरी तरफ BLDC फैन कम बिजली में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं और इनकी लाइफ भी लंबी होती है, हालांकि इनकी शुरुआती कीमत ज्यादा होती है और खराब होने पर रिपेयरिंग महंगी पड़ सकती है. 

BLDC या नॉर्मल फैन, क्या खरीदें?

अगर आप रोज लंबे समय तक फैन चलाते हैं और बिजली बचाना चाहते हैं, तो BLDC फैन बेहतर ऑप्शन हो सकता है. वहीं कम बजट में सिंपल और भरोसेमंद फैन चाहिए, तो इंडक्शन या कॉपर मोटर वाला फैन लिया जा सकता है. BLDC में Atomberg और Crompton जैसे ब्रांड पॉपुलर हैं, जबकि इंडक्शन और कॉपर मोटर वाले फैन में Bajaj, Crompton, Havells, Orient और Usha जैसे ब्रांड मौजूद हैं. 

यह भी पढ़ें - TECNO के 0mm Bezel से NVIDIA DLSS 5 तक, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े लॉन्च

कॉपर मोटर और BLDC में अंतर

कॉपर मोटर में मोटर की वाइंडिंग कॉपर की होती है, जिससे हीट कम होती है और मोटर टिकाऊ बनती है. वहीं BLDC एक अलग मोटर टेक्नोलॉजी है, जिसमें ब्रश नहीं होते और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का इस्तेमाल होता है. कई BLDC फैन में कॉपर वाइंडिंग भी दी जाती है. 

3 ब्लेड या 4 ब्लेड?

3 ब्लेड वाले फैन आमतौर पर ज्यादा स्पीड और बेहतर एयर थ्रो देते हैं, इसलिए बड़े कमरे या ज्यादा गर्मी वाले इलाकों के लिए इन्हें बेहतर माना जाता है. 4 ब्लेड वाले फैन कम स्पीड पर चलते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल और शांत होते हैं. इसलिए बेडरूम या ऑफिस जैसी जगहों के लिए ये सही रह सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - Apple Event 2026 में नए HomePod और Apple TV 4K की हो सकती है एंट्री

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Technology Ceiling Fan Regular Motor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
AMOLED Screen वाली स्मार्टवॉच चाहिए? 2000 रुपए में ये बेस्ट ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात
टेक्नोलॉजी
Jio, Airtel या Vi... 450 रूपए के अंदर किसका रिचार्ज बेस्ट?
Jio, Airtel या Vi... 450 रूपए के अंदर किसका रिचार्ज बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Abhishek Malhan ने खोले Roadies Rebirth के राज, Elvish Yadav और Prince Narula पर कही बड़ी बात
Hanuman Ansh की Producer Anupriya Nagar ने खोले फिल्म की सफलता और Baba के चमत्कार के राज
US-IRAN CONFLICT ट्रंप के खतरनाक प्लान से बढ़ा तनाव, ईरान के Pickaxe Mountain पर हमले की धमकी?
Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती
'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
हेल्थ
इंसान के शरीर में सूअर की किडनी, इससे कितने दिन बच सकती है जान?
इंसान के शरीर में सूअर की किडनी, इससे कितने दिन बच सकती है जान?
टेक्नोलॉजी
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget