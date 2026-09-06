BLDC या नॉर्मल मोटर? ऐसे चुनें सही Ceiling Fan

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कॉपर मोटर टिकाऊ होती है; 3 ब्लेड तेज हवा, 4 ब्लेड शांत होते हैं.

Ceiling Fan घर की सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है, लेकिन नया फैन खरीदते समय सिर्फ उसका डिजाइन या कीमत देखना काफी नहीं है. आज मार्केट में BLDC से लेकर पारंपरिक मोटर वाले कई तरह के Ceiling Fan मौजूद हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आपके घर और बजट के लिए कौन-सा फैन सही रहेगा. अगर आप भी नया Ceiling Fan खरीदने की सोच रहे हैं, तो BLDC, इंडक्शन और कॉपर मोटर के बीच का फर्क समझना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि कैसे सही Ceiling Fan चुनें.

Ceiling Fan के कितने तरह के ऑप्शन हैं?

भारत में मुख्य तौर पर तीन तरह के Ceiling Fan ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर वाले फैन, BLDC मोटर वाले फैन और डेकोरेटिव या स्मार्ट फैन शामिल हैं. इंडक्शन मोटर वाले फैन आमतौर पर कम कीमत में मिलते हैं, जबकि BLDC फैन नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं. स्मार्ट और डेकोरेटिव फैन में रिमोट, टाइमर और ऐप कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

इंडक्शन मोटर vs BLDC मोटर

इंडक्शन मोटर वाले फैन लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं. इनकी कीमत कम और मेंटेनेंस आसान होता है, लेकिन ये ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. वहीं दूसरी तरफ BLDC फैन कम बिजली में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं और इनकी लाइफ भी लंबी होती है, हालांकि इनकी शुरुआती कीमत ज्यादा होती है और खराब होने पर रिपेयरिंग महंगी पड़ सकती है.

BLDC या नॉर्मल फैन, क्या खरीदें?

अगर आप रोज लंबे समय तक फैन चलाते हैं और बिजली बचाना चाहते हैं, तो BLDC फैन बेहतर ऑप्शन हो सकता है. वहीं कम बजट में सिंपल और भरोसेमंद फैन चाहिए, तो इंडक्शन या कॉपर मोटर वाला फैन लिया जा सकता है. BLDC में Atomberg और Crompton जैसे ब्रांड पॉपुलर हैं, जबकि इंडक्शन और कॉपर मोटर वाले फैन में Bajaj, Crompton, Havells, Orient और Usha जैसे ब्रांड मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें - TECNO के 0mm Bezel से NVIDIA DLSS 5 तक, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े लॉन्च

कॉपर मोटर और BLDC में अंतर

कॉपर मोटर में मोटर की वाइंडिंग कॉपर की होती है, जिससे हीट कम होती है और मोटर टिकाऊ बनती है. वहीं BLDC एक अलग मोटर टेक्नोलॉजी है, जिसमें ब्रश नहीं होते और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का इस्तेमाल होता है. कई BLDC फैन में कॉपर वाइंडिंग भी दी जाती है.

3 ब्लेड या 4 ब्लेड?

3 ब्लेड वाले फैन आमतौर पर ज्यादा स्पीड और बेहतर एयर थ्रो देते हैं, इसलिए बड़े कमरे या ज्यादा गर्मी वाले इलाकों के लिए इन्हें बेहतर माना जाता है. 4 ब्लेड वाले फैन कम स्पीड पर चलते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल और शांत होते हैं. इसलिए बेडरूम या ऑफिस जैसी जगहों के लिए ये सही रह सकते हैं.

यह भी पढ़ें - Apple Event 2026 में नए HomePod और Apple TV 4K की हो सकती है एंट्री