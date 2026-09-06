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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन

'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में इमारत ढहने के हादसे पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए हालात को चिंताजनक और दर्दनाक बताया है. फिलहाल इलाके में रेस्क्यू जारी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Sep 2026 06:38 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के हादसे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन आया है. उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए, इसे बेहद ही दर्दनाक और चिंताजनकर बताया है. 

राहुल गांधी ने कहा, 'सत्य निकेतन में इमारत ढहने की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है. कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी शामिल हैं.'
 
उन्होंने कहा, 'मेरी अपील है कि NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और सभी बचाव दल हर संभव प्रयास करके हर एक छात्र तक पहुंचें, घायलों को तुरंत सर्वोत्तम संभव इलाज मिले, ताकि किसी को भी बचाने में कोई कसर न छोड़ी जाए. कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं.'

गांधी ने कहा, 'छात्रों का जीवन पहले ही संघर्षों से भरा था - अब हालात जानलेवा हैं. कॉलेज या विश्वविद्यालय में अच्छे हॉस्टल न होने के कारण छात्र PG में एक छत के नीचे 40-40 की संख्या में, अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं. हर छात्र की जान कीमती है और उसकी रक्षा हर हाल में होनी चाहिए.'

एम्स ने जारी किया बयान

सत्य निकेतन हादसे पर एम्स की तरफ से भी बयान जारी किया गया है. इसमें बताया गया कि इमारत गिरने से घायल चार मरीजों को जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया है. दो की हालत गंभीर है. एक बचावकर्मी था, जिसे अब छुट्टी दे दी गई है. वहीं एक मरीज को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
National News Rahul Gandhi Breaking News Abp News DELHI
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