'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के हादसे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन आया है. उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए, इसे बेहद ही दर्दनाक और चिंताजनकर बताया है.

राहुल गांधी ने कहा, 'सत्य निकेतन में इमारत ढहने की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है. कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी शामिल हैं.'



उन्होंने कहा, 'मेरी अपील है कि NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और सभी बचाव दल हर संभव प्रयास करके हर एक छात्र तक पहुंचें, घायलों को तुरंत सर्वोत्तम संभव इलाज मिले, ताकि किसी को भी बचाने में कोई कसर न छोड़ी जाए. कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं.'

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी शामिल हैं।



मेरी अपील है कि NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और सभी बचाव दल हर संभव प्रयास करके हर एक छात्र तक पहुँचें, घायलों को… https://t.co/uQi7H8HPra — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2026

गांधी ने कहा, 'छात्रों का जीवन पहले ही संघर्षों से भरा था - अब हालात जानलेवा हैं. कॉलेज या विश्वविद्यालय में अच्छे हॉस्टल न होने के कारण छात्र PG में एक छत के नीचे 40-40 की संख्या में, अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं. हर छात्र की जान कीमती है और उसकी रक्षा हर हाल में होनी चाहिए.'

एम्स ने जारी किया बयान

सत्य निकेतन हादसे पर एम्स की तरफ से भी बयान जारी किया गया है. इसमें बताया गया कि इमारत गिरने से घायल चार मरीजों को जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया है. दो की हालत गंभीर है. एक बचावकर्मी था, जिसे अब छुट्टी दे दी गई है. वहीं एक मरीज को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था.

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