कितना पुराना होने पर बदलना चाहिए फोन? जानिए कब होता है नया फोन लेने का सही समय

नया फोन खरीदना अब काफी महंगा हो गया है. इसलिए लोग पुराने फोन को ज्यादा चला रहे हैं. कुछ लोगों को फ्लैगशिप फोन चलाने की आदत होती है और वो हर साल अपना फोन अपडेट कर लेते हैं, लेकिन कई लोग पुराने फोन के खराब होने तक नया फोन नहीं लेते. अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुराने फोन के कितना पुराना होने पर आपको नया फोन खरीदना चाहिए.

कितना पुराना होने पर बदलना चाहिए फोन?

हर यूजर के लिए इसका जवाब अलग हो सकता है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को अनदेखा नहीं करना चाहिए. कई बार इनको अनदेखा करने पर डेटा लीक जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जो आपके लिए महंगी पड़ सकती हैं.

सॉफ्टवेयर अपडेट का रखें सबसे ज्यादा ध्यान

पुराना फोन बदलने के लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पर ध्यान देना चाहिए. सॉफ्टवेयर अपडेट हार्डवेयर इश्यू से ज्यादा जरूरी होती हैं. ऐप्पल पांच साल तक अपने आईफोन को अपडेट देती हैं, वहीं गूगल और कई दूसरी कंपनियां अब सात साल तक अपडेट देने लगी हैं. ऐसे में अगर आपका फोन 3-4 साल पुराना है और सही चल रहा है तो आप इसे कुछ साल और यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके फोन को अपडेट नहीं मिल रही हैं तो इसे तुरंत बदलना सही रहेगा. इसके साथ ही आपको ऐप्स की कंपैटिबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए.

बैटरी भी देती है संकेत

सॉफ्टवेयर अपडेट के अलावा आपके पुराने की बैटरी भी संकेत देने लगती है कि आपको कब नया फोन लेना चाहिए. दरअसल, फोन की बैटरी हेल्थ में फुल चार्ज साइकिल के नंबर सेट होते हैं और 3-4 सालों में ये पूरे हो जाते हैं. इसके बाद बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाती है और थोड़े से यूज के बाद यह डिस्चार्ज होने लगती है. इस तरह आपका चार्जिंग का झंझट बढ़ जाता है और इससे फोन की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है. अगर आपके पुराने फोन के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको इसे बदल लेना चाहिए.

