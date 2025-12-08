इस उम्र से पहले बच्चों को भूलकर भी न दें स्मार्टफोन, एक साथ कई नुकसान का खतरा, स्टडी में हुआ खुलासा
स्मार्टफोन के नुकसान किसी से छिपे नहीं हैं. अब एक स्टडी में सामने आया है कि जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन मिल जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी परेशानियां ज्यादा होती हैं.
स्मार्टफोन की लत के कारण कई लोग परेशान हैं. अगर बच्चों में यह लत लग जाए तो इसके नुकसान और भी खतरनाक हो सकते हैं. एक ताजा स्टडी में पता चला है कि अगर बच्चों को कम उम्र में फोन दे दिया जाए तो उन्हें एक साथ कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. ऐसे बच्चों में नींद की कमी और एंग्जायटी आदि की दिक्कत आने लगती है. इसलिए पैरेंट्स को बच्चों को कम उम्र में फोन देने से बचना चाहिए.
स्टडी में यह बात आई सामने
अमेरिका में हुई एक स्टडी में सामने आया कि जिन बच्चों को 12 साल की उम्र से पहले मोबाइल मिल गया, उनमें नींद की कमी, वजन बढ़ने और एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिली हैं. स्टडी के मुताबिक, फोन के कारण बच्चों का रूटीन बिगड़ जाता है, जिससे दूसरी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं. जिन बच्चों के पास फोन होता है, वो रात में स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं और कम सो पाते हैं. स्क्रीन टाइम के कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया की नेगेटिविटी बच्चे के दिमाग पर ऐसा असर डालती हैं, जिसे उसका दिमाग समझ नहीं पाता. स्टडी में बताया गया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे कई चीजें सीख रहे होते हैं और वो खुद को सोशल मीडिया पर दिख रही हकीकत से अलग नहीं कर पाते. अगर उन्हे कम उम्र में स्मार्टफोन दे दिया जाता है तो उनकी कई स्किल्स डेवलप नहीं हो पातीं.
क्या है नुकसान से बचने का तरीका
कई पैरेंट्स सेफ्टी या दूसरी चिंताओं के चलते अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिए बगैर नहीं रह पाते हैं. ऐसे पैरेंट्स के लिए एक्सपर्ट का कहना है कि सोते समय बच्चे से फोन ले लें. उसका स्क्रीन टाइम फिक्स कर दें और उसे बाहर खेलने के लिए भी प्रेरित करें.
