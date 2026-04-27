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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबड़ी खबर! 8 सितंबर के बाद इन फोन पर नहीं चलेगा WhatsApp, कहीं आपका फोन भी तो शामिल नहीं!

बड़ी खबर! 8 सितंबर के बाद इन फोन पर नहीं चलेगा WhatsApp, कहीं आपका फोन भी तो शामिल नहीं!

WhatsApp Will Stop Working: अगर आप अपने फोन में एंड्रॉयड 6 से पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो सितंबर से WhatsApp यूज नहीं कर पाएंगे. कंपनी पुराने वर्जन के लिए अपना सपोर्ट खत्म कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Apr 2026 01:45 PM (IST)
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  • सितंबर से एंड्रॉयड 6 से पुराने वर्जन पर WhatsApp बंद होगी।
  • 8 सितंबर के बाद इन फोनों पर नहीं चलेगी WhatsApp।
  • ऐप कंपैटिबिलिटी और नए फीचर्स के लिए यह बदलाव।
  • पुराना वर्जन यूज करने वाले फोन अपडेट करें या नया खरीदें।

WhatsApp Will Stop Working: अगर आप एंड्रॉयड फोन पर WhatsApp यूज करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है. सितंबर से कई पुराने एंड्रॉयड वर्जन पर यह काम करना बंद कर देगी. यानी सितंबर के बाद पुराने एंड्रॉयड वर्जन यूज करने वाले यूजर अपने फोन पर WhatsApp को यूज नहीं कर पाएंगे. बता दें कि WhatsApp नियमित अंतराल के बाद कुछ पुराने वर्जन के लिए अपना सपोर्ट खत्म कर देती है, जिसके बाद उन डिवाइसेस पर इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का आनंद नहीं उठाया जा सकता. आइए जानते हैं कि सितंबर के बाद किन फोन पर WhatsApp काम करना बंद कर देगी. 

इन डिवाइसेस पर नहीं चलेगी WhatsApp

रिपोर्ट्स के अनुसार, सितंबर से एंड्रॉयड 6 से पुराने वर्जन WhatsApp काम करना बंद कर देगी. अगर आपका स्मार्टफोन एंड्रॉयड 6 से पुराने वर्जन पर चल रहा है तो 8 सितंबर के बाद से आप इस पर यह ऐप नहीं चला पाएंगे. अभी WhatsApp एंड्रॉयड 5.0 और उसके बाद के वर्जन को सपोर्ट करती है. अब एंड्रॉयड 17 अपडेट आने वाली है. ऐसे में नए फीचर्स के लिए WhatsApp भी आगे बढ़ रही है. एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट होने के बाद भी भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और कई अफ्रीकी देशों में लोग पुराने वर्जन को यूज कर रहे हैं. ऐसे में WhatsApp के इस फैसले से कई यूजर्स पर असर पड़ेगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड होने के साथ-साथ ऐप की कंपैटिबिलिटी को भी अपडेट करना पड़ता है. इसलिए बार-बार यूजर्स को ऐप अपडेट करने की सलाह दी जाती है. इससे यूजर्स को नए फीचर भी मिलते हैं और वो साइबर हमलों से भी सुरक्षित रहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अब भी कई यूजर एंड्रॉयड के ऐसे वर्जन यूज कर रहे हैं, जिनके लिए मोबाइल कंपनियां भी अपडेट इश्यू नहीं कर रही है. ऐसे में लेटेस्ट और पुराने वर्जन यूज करने वाले ग्राहकों के बीच गैप बढ़ता जाता है. इस गैप को कम करने के लिए WhatsApp ने एंड्रॉयड 6 से पुराने वर्जन के लिए अपना सपोर्ट खत्म करने का फैसला लिया है. 

यूजर्स के पास अब क्या ऑप्शन?

एंड्रॉयड 6 से पुराने वर्जन को अपडेट करना अब थोड़ा मुश्किल है. अब सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर की भी जरूरतें बदल गई हैं. जो यूजर्स पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, वो अपने फोन को अपडेट कर WhatsApp को यूज करना जारी रख सकते हैं. वहीं अगर कोई फोन अपडेट नहीं हो रहा है तो उन्हें WhatsApp यूज करने के लिए नया फोन खरीदना पड़ सकता है

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Published at : 27 Apr 2026 01:45 PM (IST)
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