Android 17 की एंट्री तय! आपके फोन में होने वाले हैं बड़े बदलाव, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान

Android 17: Google अपने Android यूजर्स के लिए एक बार फिर बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है. कंपनी के अगले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 17 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
Google अपने Android यूजर्स के लिए एक बार फिर बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है. कंपनी के अगले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 17 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google इसे जून में होने वाले Google I/O इवेंट के दौरान पेश कर सकता है. हर नए वर्जन की तरह इस बार भी Android 17 में सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं बल्कि डिजाइन, प्राइवेसी और यूजर एक्सपीरियंस से जुड़े कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं जो फोन इस्तेमाल करने के तरीके को ही बदल देंगे.
Published at : 31 Jan 2026 09:52 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Android 17
