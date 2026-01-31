Android 17 की एंट्री तय! आपके फोन में होने वाले हैं बड़े बदलाव, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान

Android 17 में सबसे बड़ा बदलाव इसके यूजर इंटरफेस में नजर आ सकता है. सामने आ रही जानकारी के अनुसार, Google अब सॉलिड बैकग्राउंड की जगह ट्रांसपेरेंट और लेयर्ड डिजाइन पर फोकस कर रहा है. ऐप स्विच करते समय नया ब्लर इफेक्ट देखने को मिल सकता है जिससे स्क्रीन ज्यादा स्मूद और प्रीमियम फील देगी.