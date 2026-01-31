हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Android 17 की एंट्री तय! आपके फोन में होने वाले हैं बड़े बदलाव, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 31 Jan 2026 09:52 AM (IST)
Google अपने Android यूजर्स के लिए एक बार फिर बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है. कंपनी के अगले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 17 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google इसे जून में होने वाले Google I/O इवेंट के दौरान पेश कर सकता है. हर नए वर्जन की तरह इस बार भी Android 17 में सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं बल्कि डिजाइन, प्राइवेसी और यूजर एक्सपीरियंस से जुड़े कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं जो फोन इस्तेमाल करने के तरीके को ही बदल देंगे.

Android 17 में सबसे बड़ा बदलाव इसके यूजर इंटरफेस में नजर आ सकता है. सामने आ रही जानकारी के अनुसार, Google अब सॉलिड बैकग्राउंड की जगह ट्रांसपेरेंट और लेयर्ड डिजाइन पर फोकस कर रहा है. ऐप स्विच करते समय नया ब्लर इफेक्ट देखने को मिल सकता है जिससे स्क्रीन ज्यादा स्मूद और प्रीमियम फील देगी.
Android 17 में सबसे बड़ा बदलाव इसके यूजर इंटरफेस में नजर आ सकता है. सामने आ रही जानकारी के अनुसार, Google अब सॉलिड बैकग्राउंड की जगह ट्रांसपेरेंट और लेयर्ड डिजाइन पर फोकस कर रहा है. ऐप स्विच करते समय नया ब्लर इफेक्ट देखने को मिल सकता है जिससे स्क्रीन ज्यादा स्मूद और प्रीमियम फील देगी.
वॉल्यूम स्लाइडर और पावर मेन्यू जैसे एलिमेंट्स भी ट्रांसपेरेंट लेयर के साथ आ सकते हैं. इसके अलावा ऐप आइकन के साइज को थोड़ा छोटा किया जा सकता है ताकि स्क्रीन ज्यादा क्लीन और मॉडर्न लगे. डायनैमिक विजुअल इफेक्ट्स की वजह से पूरा इंटरफेस पहले से ज्यादा रिफाइंड दिखाई देगा.
वॉल्यूम स्लाइडर और पावर मेन्यू जैसे एलिमेंट्स भी ट्रांसपेरेंट लेयर के साथ आ सकते हैं. इसके अलावा ऐप आइकन के साइज को थोड़ा छोटा किया जा सकता है ताकि स्क्रीन ज्यादा क्लीन और मॉडर्न लगे. डायनैमिक विजुअल इफेक्ट्स की वजह से पूरा इंटरफेस पहले से ज्यादा रिफाइंड दिखाई देगा.
