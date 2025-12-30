अब लैपटॉप से भी कर सकेंगे वॉइस और वीडियो कॉल, WhatsApp Web पर जल्द आने वाला है धाकड़ फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब आप लैपटॉप और पीसी के जरिए भी ऑडियो और वीडियो कॉल कर पाएंगे. दरअसल, WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रही है, जिसके बाद इसके वेब वर्जन के जरिए भी यूजर कॉल कर सकेंगे. यह फीचर अवेलेबल होने के बाद यूजर को कॉल नोटिफिकेशन मैनेज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा. अभी व्हाट्सऐप वेब पर यूजर केवल इंडिविजुअल चैट, ग्रुप कन्वर्सेशन और स्टेटस अपडेट के नोटिफिकेशन मैनेज कर पाते हैं.

वेब वर्जन पर कब आएगा कॉलिंग वाला फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाट्सऐप का नया फीचर आने के बाद यूजर WhatsApp Web से ही ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें व्हाट्सऐप की डेस्कटॉप ऐप की जरूरत नहीं रहेगी और वो सीधे ब्राउजर से कॉल कर सकेंगे. यह फीचर वन-टू-वन के साथ-साथ ग्रुप कॉल्स को भी सपोर्ट करेगा. अभी इस फीचर पर काम चल रहा है और इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इसे यूजर्स के लिए कब तक रोल आउट किया जाएगा.

कॉलिंग नोटिफिकेशन

कॉलिंग सपोर्ट रोल आउट होने के बाद कॉल नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगी. यूजर्स को ब्राउजर के अंदर ही वॉइस और वीडियो कॉल की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, भले ही उनकी चैट विंडो बंद हो. नोटिफिकेशन को मैनेज करने के लिए यूजर को सारे कंट्रोल दिए जाएंगे. अगर यूजर वेब वर्जन पर सेटिंग में कोई चेंज करता है तो ये चेंज मोबाइल पर अप्लाई नहीं होंगे. यानी दोनों प्लेटफॉर्म पर यूजर्स अलग-अलग सेटिंग्स को सेलेक्ट कर पाएंगे.

नए साल के मौके पर व्हाट्सऐप लाई कई फीचर्स

नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए व्हाट्सऐप नया स्टिकर पैक लेकर आई है. इसमें यूजर बिना किसी तामझाम के अपने दोस्तों और ग्रुप्स में नए साल को सेलिब्रेट करने वाले स्टिकर शेयर कर सकेंगे. इसके अलावा नए वीडियो कॉल इफेक्ट भी रोल आउट किए गए हैं. वीडियो कॉल के दौरान यूजर इफेक्ट ऑप्शन पर टैप कर इन्हें एक्सेस कर सकता है. इनमें फायरवर्क्स, कन्फेटी और स्टार एनिमेशन जैसे इफेक्ट्स शामिल हैं. साथ ही एनिमेटिड कन्फेटी रिएक्शन भी वापस आया है. अब यूजर मैसेज पर एनिमेटिड कन्फेटी के साथ रिएक्ट कर पाएंगे.

