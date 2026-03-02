सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो तिलमिलाए मोहम्मद आमिर, भारत के खिलाफ फिर उगला जहर

Mohammad Amir On Indian Team: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) भविष्यवाणी करके मुंह की खा चुके हैं. आमिर ने कहा था कि भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं करेगी, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में 97* रनों की शानदार पारी खेलते हुए 196 रनों के लक्ष्य का पीछा किया और टीम इंडिया को जीत दिलाकर सेमीफाइनल में पहुंचाया.

अब भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद आमिर का फिर रिएक्शन सामने आया. इस बार भी उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि टीम इंडिया अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है. इसके अलावा आमिर ने टीम की फील्डिंग पर भी सवाल खड़े करे. हालांकि उन्होंने संजू सैमसन की जमकर तारीफ की.

जमकर की संजू सैमसन की तारीफ

एक कार्यक्रम में बात करते हुए आमिर ने कहा कि संजू सैमसन ने अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट पारी खेली. मैंने उनकी आईपीएल की और बाकी पारियां देखी हैं, लेकिन 'करो या मरो' के मैच में यह खास पारी थी. संजू ने 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 गेंदों में 97* स्कोर किए. उस वक्त दबाव काफी था. मैदान पर 65 हजार से ज्यादा दर्शक मौजूद थे.

अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही टीम इंडिया

आमिर का कहना है कि एक पारी टीम की कमियां नहीं छुपा सकती है. उन्होंने कहा कि क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो टीम इंडिया अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है. फील्डिंग देखिए उनकी, तीन-चार कैच छोड़े गए. बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाजों की पिटाई हो रही है. टीम एक गेंदबाज के ऊपर खेल रही है.

सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ंत

टीम इंडिया टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ 05 मार्च, गुरुवार को मुंबई के वानखेडे़ स्टेडियम में खेलेगी. 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के सामने थीं. उस मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सेमीफाइनल में कौन सी टीम बाजी मारती है.