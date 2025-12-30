सिर्फ फोल्डेबल आईफोन ही नहीं, ऐप्पल के इन प्रोडक्ट्स का भी बेसब्री से इंतजार कर रही है दुनिया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Apple Products In 2026: हर साल की तरह 2026 में भी ऐप्पल के पिटारे से कई नए प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं. इनमें से कुछ मौजूदा प्रोडक्ट्स के अपग्रेडेड वर्जन होंगे तो कुछ बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स भी होंगे. 2026 में ऐप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. पूरी दुनिया के टेक जगत की इस पर नजरें टिकी हुई हैं और कंपनी को इससे काफी उम्मीदे हैं. इसके अलावा भी ऐप्पल कई ऐसे प्रोडक्ट्स लाने वाली है, जिनका खूब इंतजार हो रहा है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं.

फोल्डेबल आईफोन

ऐप्पल सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है. बुक स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन में आने वाले इस आईफोन में 7.8 इंच का इनर और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले होगा. इसकी खास बात यह होगी कि अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन पर कोई क्रीज नजर नहीं आएगी. यह टाइटैनियम फ्रेम के साथ आएगा और फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 9-9.5mm रह सकती है.

सस्ती मैकबुक

विंडोज लैपटॉप को टक्कर देने के लिए ऐप्पल एक नई एंट्री-लेवल मैकबुक लॉन्च कर सकती है, जिसे लाइनअप में मैकबुक एयर के नीचे प्लेस किया जाएगा. इसमें 13 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है और यह आईफोन वाले A18 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च हो सकती है. माना जा रहा है कि इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

नया स्टूडियो डिस्प्ले

2026 में ऐप्पल एक नया एक्सटर्नल मैक डिस्प्ले भी बाजार में उतार सकती है. इसमें 27 इंच का miniLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. साथ ही मौजूदा मॉडल में मिलने वाली A13 बायोनिक चिप को A19 Pro चिप से रिप्लेस किया जा सकता है. अभी तक इसकी बाकी जानकारी सामने नहीं आई है.

ऐप्पल होम हब

लीक्स के अनुसार, ऐप्पल एक होमपैड स्टाइल वाले डिवाइस पर काम कर रही है, जिसमें 7 इंच का डिस्प्ले, A18 चिपसेट, बिल्ट-इन कैमरा और स्पीकर मिलेंगे. यह स्मार्टहोम डिवाइसेस के लिए एक हब की तरह काम करेगा. इसके जरिए कंपनी गूगल के नेस्ट हब और अमेजन इको शो को टक्कर देना चाहती है.

