हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Web या WhatsApp Desktop? स्पीड, सेफ्टी और फीचर्स में कौन है ज्यादा बेहतर?

WhatsApp Web या WhatsApp Desktop? स्पीड, सेफ्टी और फीचर्स में कौन है ज्यादा बेहतर?

Whatsapp Web Vs Whatsapp Desktop: आजकल लैपटॉप या PC पर चैटिंग करना आम बात हो गई है. WhatsApp इसके लिए दो विकल्प देता है WhatsApp Web और WhatsApp Desktop.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Mar 2026 10:33 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Web Vs Whatsapp Desktop: आजकल लैपटॉप या PC पर चैटिंग करना आम बात हो गई है. WhatsApp इसके लिए दो विकल्प देता है WhatsApp Web और WhatsApp Desktop. पहली नजर में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन असल इस्तेमाल में फर्क साफ दिखाई देता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और किसे चुनना बेहतर रहेगा.

Web और Desktop में क्या है अंतर?

WhatsApp Web ब्राउज़र के जरिए चलता है जैसे Google Chrome या किसी अन्य ब्राउज़र में. आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती. वहीं WhatsApp Desktop एक अलग एप्लिकेशन के रूप में कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है. इसे डाउनलोड करना पड़ता है और फिर QR कोड स्कैन कर लॉग-इन करना होता है. यही छोटा सा अंतर यूजर अनुभव को काफी बदल देता है.

सुरक्षा के मामले में कौन आगे?

सुरक्षा की बात करें तो दोनों वर्जन में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मौजूद है यानी आपके मैसेज सुरक्षित रहते हैं. लेकिन यदि आप किसी साइबर कैफे या सार्वजनिक कंप्यूटर पर WhatsApp Web इस्तेमाल कर रहे हैं तो काम खत्म होते ही लॉग-आउट करना बेहद जरूरी है.

ऐसा न करने पर आपकी चैट किसी और के हाथ लग सकती है. Desktop वर्जन आमतौर पर पर्सनल सिस्टम पर इस्तेमाल होता है इसलिए इसमें गलती की संभावना थोड़ी कम रहती है.

स्पीड और परफॉर्मेंस में फर्क

हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है लेकिन परफॉर्मेंस में अंतर देखने को मिलता है. WhatsApp Desktop आमतौर पर ज्यादा स्थिर और तेज अनुभव देता है. इसमें कॉल, वीडियो कॉल और सिस्टम नोटिफिकेशन बेहतर तरीके से काम करते हैं. Web वर्जन ब्राउज़र पर निर्भर रहता है इसलिए कई बार ज्यादा टैब खुले होने पर इसकी स्पीड प्रभावित हो सकती है.

नोटिफिकेशन का अनुभव

Desktop वर्जन की खासियत यह है कि ऐप बंद होने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं जिससे आप कोई जरूरी मैसेज मिस नहीं करते. वहीं Web वर्जन में अगर आपने ब्राउजर विंडो बंद कर दी तो नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाएगा.

आखिर कौन सा विकल्प बेहतर है?

दोनों ही विकल्प अपने-अपने तरीके से उपयोगी हैं. अगर आप बिना ज्यादा रुकावट के काम करना चाहते हैं और हर समय नोटिफिकेशन नहीं चाहते तो Web वर्जन आपके लिए सही रहेगा. लेकिन यदि आप लैपटॉप से कॉल अटेंड करना चाहते हैं हर मैसेज का तुरंत अलर्ट चाहते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो Desktop वर्जन ज्यादा बेहतर है.

माइक के आगे फोम कवर क्यों लगा होता है? जानिये इसके काम और फायदे

Published at : 07 Mar 2026 10:33 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
