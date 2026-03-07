हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदीवार से कितनी दूर होना चाहिए फ्रीज? ये बात जान ली तो घट जाएगा बिजली का बिल, कूलिंग भी जबरदस्त मिलेगी

दीवार से कितनी दूर होना चाहिए फ्रीज? ये बात जान ली तो घट जाएगा बिजली का बिल, कूलिंग भी जबरदस्त मिलेगी

Fridge Use Tips: गर्मी शुरू होते ही फ्रिज का यूज बढ़ गया है. अगर आप चाहते हैं कि फ्रिज ज्यादा बिजली की खपत न करें तो दीवार और फ्रिज के बीच गैप रखना न भूलें.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Mar 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Fridge Use Tips: गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है पारा 35 डिग्री से पार हो गया है. ऐसे में फ्रिज की याद आना लाजिमी है. सर्दी की फ्रिज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन गर्मी आते ही यह जरूरी हो जाता है. इस गर्मी अपना फ्रिज सेट करते समय आपको दीवार और फ्रिज के बीच के गैप पर भी ध्यान देना है. अगर दोनों के बीच गैप नहीं होगा तो आपका फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है और बिजली का बिल भी बढ़ेगा. आइए जानते हैं कि फ्रिज और दीवार के बीच कितनी जगह होनी चाहिए.

सबसे पहले समझें गैप की जरूरत 

वेंटिलेशन के लिए फ्रिज और दीवार के बीच गैप की जरूरत होती है. अगर यह गैप नहीं होगा तो हवा पास नहीं हो सकेगी और फ्रिज की बॉडी गर्म रहने लगेगी. अगर फ्रिज की बॉडी गर्म रहेगी तो इसके कंप्रेशर को कूलिंग के ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे बिजली की खपत बढ़ेगी और आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा. साथ ही लगातार यह समस्या रहने से फ्रिज की क्षमता पर भी खराब असर पड़ेगा. इसलिए फ्रिज और दीवार के बीच गैप रखना जरूरी है. 

दीवार और फ्रिज के बीच कितना गैप होना जरूरी है?

इन दोनों के बीच इतनी दूरी होना चाहिए कि हवा आसानी से पास हो जाए. यानी फ्रिज दीवार से बिल्कुल सटा हुआ नहीं होना चाहिए. अगर दीवार और फ्रिज के बीच 1-2 इंच की भी जगह है तो यह काफी है. अगर आपके पास स्पेस की कमी नहीं है तो आप इस दूरी को और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वेंटिलेशन के लिए 1-2 इंच की दूरी पर्याप्त है. इससे हवा आसानी से पास हो जाएगी और फ्रिज से निकलने वाली हीट दीवार से टकराकर दोबारा फ्रिज की बॉडी को गर्म नहीं करेगी.

ये भी पढ़ें-

US-Israel Iran War: युद्ध के वीडियो से भर गई सोशल मीडिया फीड? ऐसे करें एआई जनरेटेड कंटेट की पहचान

Published at : 07 Mar 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Fridge Tips And Tricks TECH NEWS Fridge Use Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
दीवार से कितनी दूर होना चाहिए फ्रीज? ये बात जान ली तो घट जाएगा बिजली का बिल, कूलिंग भी जबरदस्त मिलेगी
दीवार से कितनी दूर होना चाहिए फ्रीज? ये बात जान ली तो घट जाएगा बिजली का बिल, कूलिंग भी जबरदस्त मिलेगी
टेक्नोलॉजी
अब चुपके से नहीं होगी जासूसी! पास में कोई पहन रहा है Smart Glasses तो तुरंत मिल जाएगा अलर्ट
अब चुपके से नहीं होगी जासूसी! पास में कोई पहन रहा है Smart Glasses तो तुरंत मिल जाएगा अलर्ट
टेक्नोलॉजी
US-Israel Iran War: युद्ध के वीडियो से भर गई सोशल मीडिया फीड? ऐसे करें एआई जनरेटेड कंटेट की पहचान
US-Israel Iran War: युद्ध के वीडियो से भर गई सोशल मीडिया फीड? ऐसे करें एआई जनरेटेड कंटेट की पहचान
टेक्नोलॉजी
अगर आपके Smart TV में Bluetooth है तो ये 6 काम जरूर करें, वरना आधे फीचर बेकार जा रहे हैं
अगर आपके Smart TV में Bluetooth है तो ये 6 काम जरूर करें, वरना आधे फीचर बेकार जा रहे हैं
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
जनरल नॉलेज
Pregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
शिक्षा
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget