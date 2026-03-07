Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Fridge Use Tips: गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है पारा 35 डिग्री से पार हो गया है. ऐसे में फ्रिज की याद आना लाजिमी है. सर्दी की फ्रिज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन गर्मी आते ही यह जरूरी हो जाता है. इस गर्मी अपना फ्रिज सेट करते समय आपको दीवार और फ्रिज के बीच के गैप पर भी ध्यान देना है. अगर दोनों के बीच गैप नहीं होगा तो आपका फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है और बिजली का बिल भी बढ़ेगा. आइए जानते हैं कि फ्रिज और दीवार के बीच कितनी जगह होनी चाहिए.

सबसे पहले समझें गैप की जरूरत

वेंटिलेशन के लिए फ्रिज और दीवार के बीच गैप की जरूरत होती है. अगर यह गैप नहीं होगा तो हवा पास नहीं हो सकेगी और फ्रिज की बॉडी गर्म रहने लगेगी. अगर फ्रिज की बॉडी गर्म रहेगी तो इसके कंप्रेशर को कूलिंग के ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे बिजली की खपत बढ़ेगी और आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा. साथ ही लगातार यह समस्या रहने से फ्रिज की क्षमता पर भी खराब असर पड़ेगा. इसलिए फ्रिज और दीवार के बीच गैप रखना जरूरी है.

दीवार और फ्रिज के बीच कितना गैप होना जरूरी है?

इन दोनों के बीच इतनी दूरी होना चाहिए कि हवा आसानी से पास हो जाए. यानी फ्रिज दीवार से बिल्कुल सटा हुआ नहीं होना चाहिए. अगर दीवार और फ्रिज के बीच 1-2 इंच की भी जगह है तो यह काफी है. अगर आपके पास स्पेस की कमी नहीं है तो आप इस दूरी को और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वेंटिलेशन के लिए 1-2 इंच की दूरी पर्याप्त है. इससे हवा आसानी से पास हो जाएगी और फ्रिज से निकलने वाली हीट दीवार से टकराकर दोबारा फ्रिज की बॉडी को गर्म नहीं करेगी.

ये भी पढ़ें-

US-Israel Iran War: युद्ध के वीडियो से भर गई सोशल मीडिया फीड? ऐसे करें एआई जनरेटेड कंटेट की पहचान