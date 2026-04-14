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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Web का बदल जाएगा पूरा लुक, कंपनी करने जा रही है यह धाकड़ काम

WhatsApp Web का बदल जाएगा पूरा लुक, कंपनी करने जा रही है यह धाकड़ काम

WhatsApp Web Chat Theme: WhatsApp Web पर यूजर्स को जल्द ही कस्टमाइजेशन के नए ऑप्शन मिलेंगे. इसके लिए कंपनी 49 नई थीम पर काम कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 09:34 AM (IST)
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  • WhatsApp Web पर जल्द आएंगी नई चैट थीम, अनुभव बेहतर होगा।
  • नई थीम से मैसेज बबल रंग बदलेगा, कस्टमाइजेशन बढ़ेगा।
  • यूजर हर चैट के लिए अलग थीम चुन पाएंगे।
  • WhatsApp Web पर वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी।

WhatsApp Web Chat Theme: व्हाट्सऐप अपने एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए लगातार नए-नए फीचर्स लाती रहती है. अब कंपनी अपने वेब वर्जन के लिए एक नई अपडेट पर काम कर रही है. यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए व्हाट्सऐप वेब वर्जन के लिए चैट थीम लाने वाली है. मोबाइल ऐप्स के लिए ये थीम्स काफी समय से अवेलेबल है, लेकिन वेब वर्जन पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता. इससे डेस्कटॉप पर व्हाट्सऐप वेब की विजुअल अपील पूरी तरह बदल जाएगी और यूजर्स को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिलने लगेगा. 

WhatsApp Web Chat Theme से क्या बदलेगा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपकमिंग फीचर की मदद से यूजर व्हाट्सऐप वेब पर डिफॉल्ट चैट थीम चूज कर पाएंगे. इससे चैट थीम के साथ-साथ मैसेज बबल का कलर भी चेंज हो जाएगा. अभी WhatsApp Web पर कस्टमाइजेशन के फीचर लिमिटेड हैं. यूजर के पास केवल डिफॉल्ट वालपेपर सेट करने और डूडल ओवरले एड करने का ही ऑप्शन है. अब नई अपडेट आने से यह कमी दूर हो जाएगी और वेब यूजर्स को भी एंड्रॉयड और iOS यूजर्स की तरह कस्टमाइजेशन के नए ऑप्शन मिल जाएंगे.

कंपनी टेस्ट कर रही है 49 थीम वेरिएशन

यह फीचर चैट-लेवल कस्टमाइजेशन को सपोर्ट करेगा. यानी यूजर हर इंडिविजुअल चैट के लिए अलग-अलग थीम सेट कर सकेंगे. इसका एक फायदा यह भी होगा कि यूजर के लिए पर्सनल, वर्क और ग्रुप चैट्स में अंतर करना और आसान हो जाएगा. इसके लिए कंपनी एक साथ 49 थीम वेरिएशन को टेस्ट कर रही है. इनमें अलग-अलग शेड्स और कलर के लिए अलग-अलग टोनल ऑप्शन होंगे. बताया जा रहा है कि अभी इस फीचर पर काम चल रहा है और इसे जल्द ही बीटा टेस्टर के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. 

WhatsApp Web पर आने वाला है कॉलिंग का ऑप्शन

कंपनी WhatsApp Web के लिए एक और मजेदार फीचर पर काम कर रही है. WhatsApp App की तरह जल्द ही यूजर्स WhatsApp Web से वॉइस और वीडियो कॉल कर सकेंगे. इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर को कॉलिंग के लिए अपने लैपटॉप या पीसी पर अलग से ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी. यह फीचर ग्रुप कॉल को भी सपोर्ट करेगा और एक साथ 32 लोगों को ग्रुप कॉल की जा सकेगी. व्हाट्सऐप वेब से की कॉल को पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन समेत सभी डिवाइस से ज्वॉइन किया जा सकेगा. यह फीचर भी जल्द ही रोल आउट किया जा सकत है.

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Published at : 14 Apr 2026 09:34 AM (IST)
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