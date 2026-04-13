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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle के एकदम नए फोन पर सबसे बड़ी छूट, यहां से खरीदकर बचा लें हजारों रुपये

Google के एकदम नए फोन पर सबसे बड़ी छूट, यहां से खरीदकर बचा लें हजारों रुपये

Google Pixel 10 Discount: गूगल के फ्लैगशिप डिवाइस Pixel 10 पर इस समय शानदार डिस्काउंट ऑफर आ गया है. फ्लिपकार्ट से खरीदने पर यह फोन हजारों रुपये सस्ता मिल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Apr 2026 10:41 AM (IST)
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  • Google Pixel 10 पर फ्लिपकार्ट पर 5,000 रुपये की छूट।
  • HDFC कार्ड पर अतिरिक्त 4,000 रुपये का डिस्काउंट।
  • Vijay Sales पर Apple उत्पादों पर आकर्षक छूट।
  • Apple Days सेल में iPhone, iPad, MacBook उपलब्ध।

Google Pixel 10 Discount: गूगल के एकदम नए और फ्लैगशिप डिवाइस Pixel 10 को खरीदने की प्लानिंग बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. अब इस फोन पर हजारों रुपये की बचत का मौका मिल रहा है. ऐसे में अगर आप अभी तक महंगी कीमत के कारण यह फोन नहीं खरीद पा रहे थे तो अब इसकी कीमत में हजारों रुपये की कटौती हो गई है, जिसके बाद आपको अपना मनपसंद फोन सस्ते दामों पर मिल रहा है. अभी फ्लिपकार्ट इस फोन पर दमदार डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है. आइए जानते हैं कि Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इसे अभी कितनी कीमत पर खरीदा जा सकता है.

सबसे पहले जानें Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशंस

पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुए Google Pixel 10 में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है और इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है. फोन को Google Tensor G5 चिपसेट से लैस किया गया है और यह Android 16 पर ऑपरेट करता है. कंपनी अगले सात सालों तक इसे सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहेगी. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10.5MP का सेंसर दिया गया है. इस फोन का बैटरी पैक 4970mAh का है.

यहां देखें Google Pixel 10 Discount ऑफर

भारत में यह डिवाइस 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर 5,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 74,999 रुपये में लिस्टेड है. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीद करने पर 4,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक्सचेंज ऑफर और 5,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है. कुल मिलाकर इस फोन पर हजारों रुपये की छूट मिल रही है. 

ऐप्पल प्रोडक्ट पर भी मिल रही छूट

Vijay Sales ने अपनी ऐप्पल डेज 2026 सेल का ऐलान कर दिया है. इसमें आईफोन, मैकबुक, आईपैड्स और एयरपॉड्स समेत कई ऐप्पल प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है. 11 अप्रैल से शुरू हुई यह सेल 16 अप्रैल तक चलेगी और कंपनी के ऑफलाइन स्टोर्स के साथ ऑनलाइन स्टोर्स से इसका फायदा उठाया जा सकता है. सेल में आईफोन 17 की कीमत 78,790 रुपये और iPhone 17e की कीमत 60,490 रुपये से शुरू हो रही है. सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी ऑफर किया जा रहा है.

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Published at : 13 Apr 2026 10:41 AM (IST)
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FlipKart TECH NEWS Google Pixel 10 Phone Deal
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