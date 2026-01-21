WhatsApp Web पर जल्द आने वाला है यह फीचर, वॉइस और वीडियो कॉल के लिए नहीं पड़ेगी फोन की जरूरत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप WhatsApp Web का यूज करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है, जिसके बाद आप वेब वर्जन से वॉइस और वीडियो कॉल कर सकेंगे. इसके लिए न तो आपको फोन की जरूरत होगी और न ही अपने पीसी पर व्हाट्सऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. आप सीधे व्हाट्सऐप वेब से अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ-साथ ग्रुप मेंबर्स के साथ भी कॉल कर सकेंगे. अगले कुछ दिनों में इस फीचर को रोल आउट किया जा सकता है.

एक फीचर से होंगे कई फायदे

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर को कॉलिंग के लिए अपने लैपटॉप या पीसी पर अलग से ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी. यह फीचर ग्रुप कॉल को भी सपोर्ट करेगा और एक साथ 32 लोगों को ग्रुप कॉल की जा सकेगी. यानी आप व्हाट्सऐप की ऑफिस की मीटिंग या दोस्तों के साथ ग्रुप कॉल को निपटा सकेंगे. इस फीचर में कॉल लिंक का भी ऑप्शन मिलेगा. यानी यूजर लिंक क्रिएट कर इसे अपने कॉन्टैक्ट या ग्रुप्स में भेज पाएगा और सारे पार्टिसिपेंट तय समय पर कॉल ज्वॉइन कर पाएंगे. व्हाट्सऐप वेब से की कॉल को पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन समेत सभी डिवाइस से ज्वॉइन किया जा सकेगा.

कॉलिंग नोटिफिकेशन

कॉलिंग सपोर्ट रोल आउट होने के बाद कॉल नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगी. यूजर्स को ब्राउजर के अंदर ही वॉइस और वीडियो कॉल की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, भले ही उनकी चैट विंडो बंद हो. नोटिफिकेशन को मैनेज करने के लिए यूजर को सारे कंट्रोल दिए जाएंगे. इसके अलावा व्हाट्सऐप कॉल शेड्यूल करने का भी ऑप्शन देगी. साथ ही कॉल का टाइम आते ही यूजर को रिमाइंडर भी भेजा जाएगा ताकि वह कॉल मिस न कर दें. बता दें कि इस फीचर की लंबे समय से मांग की जा रही थी और अब अगले कुछ हफ्तों में इसे यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है.

