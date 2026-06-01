UPI Circle क्या है? अब परिवार के लोग भी कर सकेंगे पेमेंट, लेकिन कंट्रोल रहेगा आपके हाथ में

What Is UPI Circle: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो UPI का इस्तेमाल न करता हो. चाहें सब्जी खरीदनी हो, बिजली का बिल भरना हो या किसी दोस्त को पैसे भेजने हों, अब हर ज्यादातर काम मोबाइल से ही हो जाते हैं. डिजिटल पेमेंट ने जिंदगी को काफी आसान बना दिया है. लेकिन इसके साथ एक समस्या भी सामने आती है. वहीं कई बार घर के बुजुर्गों को ऑनलाइन भुगतान करने में परेशानी होती है, बच्चों को छोटी-मोटी खरीदारी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है या फिर छात्रों को खर्च के लिए सीमित रकम चाहिए होती है. ऐसे में लोग या तो अपना फोन और UPI एक्सेस दे देते हैं या फिर हर बार खुद भुगतान करते हैं. दोनों ही तरीकों में परेशानी और जोखिम रहता है. इसी समस्या को आसान बनाने के लिए UPI Circle फीचर लाया गया है.

क्या है UPI Circle और कैसे करता है काम?

UPI Circle एक ऐसा फीचर है जो आपको अपने परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को UPI भुगतान करने की अनुमति देने की सुविधा देता है. साथ ही सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको अपना UPI PIN, पासवर्ड या बैंक अकाउंट की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी पड़ती है. आप तय कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हर महीने कितनी रकम तक खर्च कर सकता है. साथ ही आप यह भी चुन सकते हैं कि हर भुगतान आपकी मंजूरी के बाद हो या तय सीमा के अंदर अपने आप पूरा हो जाए. यानी सुविधा भी मिलेगी और आपके पैसे पर पूरा नियंत्रण भी बना रहेगा. आसान शब्दों में कहें तो यह किसी प्रीपेड कार्ड की तरह काम करता है, लेकिन सीधे आपके UPI अकाउंट से जुड़ा होता है.

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परिवार के लिए क्यों फायदेमंद है यह सुविधा?

मान लीजिए घर में माता-पिता डिजिटल पेमेंट सीख रहे हैं या आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है और उसे रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे चाहिए. ऐसे मामलों में UPI Circle काफी मददगार साबित हो सकता है. क्योंकि इससे बार-बार पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती और खर्च की सीमा पहले से तय होने के कारण पैसों के गलत इस्तेमाल का खतरा भी कम हो जाता है. यही वजह है कि इस फीचर को परिवारों के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प माना जा रहा है. इससे बच्चों, बुजुर्गों और दूसरे परिवार के सदस्यों को डिजिटल भुगतान करने की आजादी मिलती है, जबकि मुख्य अकाउंट धारक हर गतिविधि पर नजर रख सकता है.

UPI Circle का इस्तेमाल कैसे करें?

UPI Circle का उपयोग करना भी काफी आसान है. सबसे पहले आपको ऐसा UPI ऐप इस्तेमाल करना होगा जो इस फीचर को सपोर्ट करता हो. इसके बाद ऐप में UPI Circle या Delegated Payments का विकल्प चुनना होगा. फिर आप अपने किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य को जोड़ सकते हैं. इसके बाद मासिक खर्च की सीमा और भुगतान की अनुमति का तरीका तय कर सकते हैं. साथ ही समय-समय पर भुगतान की जांच करना और जरूरत खत्म होने पर एक्सेस हटाना भी जरूरी है. कुल मिलाकर UPI Circle उन लोगों के लिए एक शानदार सुविधा है जो अपने परिवार को डिजिटल भुगतान की सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने पैसों की सुरक्षा और नियंत्रण भी बनाए रखना चाहते हैं. आने वाले समय में यह फीचर परिवारों के बीच डिजिटल लेनदेन को और आसान बना सकता है.

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