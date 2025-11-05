हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर आ रहा है नया फीचर, बिना फोन नंबर के भी कर सकेंगे कॉल और मैसेज

WhatsApp पर आ रहा है नया फीचर, बिना फोन नंबर के भी कर सकेंगे कॉल और मैसेज

WhatsApp एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है. इसके रोल आउट होने के बाद आप बिना फोन नंबर भी सिर्फ यूजरनेम से किसी को मैसेज और कॉल कर सकेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 07:22 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

WhatsApp पर एक नया फीचर आने वाला है, जिसके बाद किसी को कॉल करने के लिए फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसकी जगह केवल यूजरनेम से ही किसी को व्हाट्सऐप पर मैसेज और कॉल की जा सकेगी. इस फीचर को बीटा वर्जन में स्पॉट किया गया है, जिसका मतलब है कि यूजर्स के लिए इसे रोल आउट होने में थोड़ा समय लगा सकता है. यह फीचर आने के बाद व्हाट्सऐप पर किसी से कनेक्ट करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. इससे मोबाइल नंबर अनजान लोगों के हाथ में पहुंचने का खतरा टलेगा और व्हाट्सऐप के जरिए बातचीत और आसान हो जाएगी. 

नए फीचर से क्या बदलेगा?

अभी व्हाट्सऐप पर किसी को सर्च, मैसेज और कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत होती है. अब यूजरनेम फीचर आ जाने के बाद आप किसी व्यक्ति के यूजरनेम से ही उसे व्हाट्सऐप पर सर्च और मैसेज के साथ-साथ कॉल भी कर सकेंगे. सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप्स पर यह फीचर पहले से ही मौजूद है. 

कैसे काम करेगा यह फीचर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए टेस्ट कर रही है. रोल आउट होने के बाद यूजर्स को व्हाट्सऐप ओपन कर कॉल्स टैब में जाना होगा. इसके बाद यहां दिख रहे सर्च बार में यूजरनेम टाइप करना पड़ेगा, जिससे कॉन्टैक्ट नजर आ जाएगा और आप उसे कॉल या मैसेज कर सकेंगे.

मिसयूज रोकने के लिए किया जा रहा यह इंतजाम

यूजरनेम फीचर के मिसयूज होने का भी खतरा है क्योंकि स्पैमर्स और हैकर्स किसी का भी नाम टाइम कर उसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं. इसे रोकने के लिए व्हाट्सऐप ने इस फीचर में username keys नाम से एक सिक्योरिटी लेयर जोड़ी है. इससे किसी को भी आपको कॉल करने के लिए करेक्ट username key एंटर करनी होगी. इससे प्राइवेसी तो बढ़ेगी ही, साथ ही स्पैम कॉल्स से भी छुटकारा मिल सकेगा. 

Published at : 05 Nov 2025 07:22 AM (IST)
WhatsApp WhatsApp Feature TECH NEWS
Embed widget