iPhone 17 Pro नहीं, यह है इस साल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन

आईफोन 16 लगातार दूसरी तिमाही में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन मॉडल बन गया है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार, मेट्रो के साथ-साथ छोटे शहरों में भी इसकी खूब डिमांड है. दिवाली से पहले आई फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के दौरान भी सबसे ज्यादा यही मॉडल बिका था. अब साल खत्म होने में थोड़ा ही समय बाकी बचा है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह आईफोन 16 इस साल भारत में ऐप्पल का सबसे पॉपुलर आईफोन मॉडल है.

छोटे शहरों में भी बढ़ रही डिमांड

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, काउंटरप्वाइंट रिसर्च के रिसर्च एनालिस्ट शुभम सिंह ने बताया कि लगातार दूसरी तिमाही में भी आईफोन 16 सबसे ज्यादा शिप किए जाने वाले डिवाइस रहा. छोटे शहरों में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है. दूसरी तरफ प्रो मॉडल्स की बिक्री में भी इजाफा देखा जा रहा है.

सिर्फ भारत ही नहीं, दुनियाभर में आईफोन 16 की दीवानगी

आईफोन 16 मॉडल को लेकर सिर्फ भारत में ही क्रेज नहीं है. भारत में जहां यह दो तिमाही से सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन मॉडल बना हुआ है, वहीं इस साल की पहली तिमाही में यह दुनियाभर में भी सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन मॉडल रहा था. अफ्रीका, जापान और मिडल-ईस्ट के देशों में भी इस आईफोन की जबरदस्त बिक्री हुई थी. इसके चलते करीब दो साल बाद किसी आईफोन सीरीज का बेस मॉडल सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन बना है.

क्या है आईफोन 16 के फीचर्स?

ऐप्पल ने सितंबर, 2024 में इस आईफोन 16 को लॉन्च किया था. इसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इस फोन में A18 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है.

कैमरा और बैटरी

आईफोन 16 के रियर में 48MP का फ्यूजन कैमरा और 12MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है. सेल्स्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो ऐप्पल का कहना है कि फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

