WhatsApp पर चैटिंग करना होगा और मजेदार, आईफोन यूजर्स के लिए जल्द आएगा यह इंटरेस्टिंग फीचर
WhatsApp पर स्टिकर भेजना अब एकदम आसान हो जाएगा. एंड्रॉयड यूजर्स की तरह अब आईफोन यूजर्स को भी इमोजी से रिलेटिड स्टिकर सजेस्ट किए जाएंगे. फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है.
WhatsApp पर चैटिंग करना अब और भी मजेदार होने वाला है. दरअसल, कंपनी एक नया फीचर लाने वाली है, जिससे स्टिकर भेजना आसान हो जाएगा. यूजर को चैटिंग के दौरान स्टिकर पैक में जाकर स्टिकर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी. जैसे ही आप मैसेज बॉक्स में कोई इमोजी टाइप करेंगे, उससे रिलेटिड स्टिकर अपने आप पॉप-अप हो जाएगा. इससे बातचीत करना मजेदार हो जाएगा और लोग बिना टाइप किए भी अपनी बात कह सकेंगे.
एंड्रॉयड पर पहले से ही मौजूद है यह फीचर
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फीचर को पहले आईफोन यूजर के लिए रोल आउट किया जाएगा. iOS 26.1.10.72 बीटा अपडेट में इसकी झलक देखी गई है. अब जैसे ही कोई यूजर चैट बॉक्स में इमोजी टाइप करेगा, व्हाट्सऐप उससे मैचिंग स्टिकर सजेस्ट करेगी. यूजर यहां एक टैप कर स्टिकर को भेज सकेंगे. यह फीचर एंड्रॉयड पर पहले से ही मौजूद है और अब इसे आईफोन के लिए रोल आउट करने की तैयारी चल रही है.
प्रोफाइल कवर फोटो लगाने का भी मिलेगा ऑप्शन
स्टिकर के साथ-साथ अब आईफोन यूजर्स को व्हाट्सऐप पर अपनी प्रोफाइल कवर इमेज लगाने का भी ऑप्शन मिलेगा. इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह अब व्हाट्सऐप की प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर एक स्पेशल स्पॉट एड होगा. यहां आप अपनी गैलरी या कैमरा से फोटो अपलोड कर सकेंगे. एक बार इमेज सेट होने के बाद बाकी कॉन्टैक्ट्स आपके प्रोफाइल पर इसे देख सकेंगे. फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है और अगले कुछ दिनों में इसे यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. बता दें कि यह व्हाट्सऐप बिजनेस पर यह फीचर पहले से मौजूद है. बिजनेस अकाउंट पर यूजर अपनी कवर इमेज को सेट कर सकते हैं. अब इस फीचर को साधारण यूजर्स के लिए भी रोल आउट करने की तैयारी चल रही है.
ये भी पढ़ें-
स्मार्टफोन में कम पड़ गया स्पेस? ऐप्स डिलीट किए बिना भी ऐसे बन जाएगा काम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL