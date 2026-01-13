स्मार्टफोन में कम पड़ गया स्पेस? ऐप्स डिलीट किए बिना भी ऐसे बन जाएगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







लोग अपनी जरूरत से ज्यादा स्टोरेज वाला फोन लेते हैं, लेकिन एक समय पर यह भी कम पड़ने लगती है. एक बार जब स्टोरेज फुल हो जाती है तो सबसे पहले अनयूज्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल करने का ख्याल मन में आता है. यह तरीका काम भी करता है, लेकिन कई बार इस कारण कोई फेवरेट ऐप या गेम को डिलीट करना पड़ जाता है. अब इसका भी एक समाधान आ गया है. आप ऐप्स को डिलीट किए बिना भी फोन के स्पेस को फ्री कर सकते हैं.

एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर काम करेगा यह तरीका

अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो आप ऐप्स को डिलीट किए बिना भी स्पेस खाली कर सकते हैं. दरअसल, एंड्रॉयड 15 और उसके बाद के वर्जन पर ऐप्स को आर्काइव करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे ऐप्स को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका डेटा और प्रोग्रेस भी सेव रहेगी.

ऐप आर्काइव करने का क्या फायदा?

जैसे ही आप किसी ऐप को आर्काइव करते हैं तो उसके कोड, रिसोर्सेस और टेम्परेरी फाइल्स रिमूव हो जाती है और केवल आपकी लॉग-इन इंफोर्मेशन, सेटिंग और ऐप डेटा स्टोर रहता है. आर्काइव होने से ऐप डिलीट नहीं होती बल्कि लाइट आर्काव्ड वर्जन से रिप्लेस हो जाती है. इससे कोई भी ऐप कम स्पेस लेती है और फोन की स्टोरेज फ्री हो जाती है. इसके बाद जब आप ऐप को रिस्टोर करेंगे तो यह प्ले स्टोर से उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेती है और आपको वही पुरानी सेटिंग और प्रोग्रेस मिल जाएगी. ऐप को दोबारा यूज करने पर आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे कभी आर्काइव किया था. आर्काइव करने के बाद ऐप 50-60 प्रतिशत कम स्पेस लेती है.

आर्काइव और रिस्टोर करना है आसान

किसी भी ऐप को आर्काइव या रिस्टोर करना एकदम आसान है. इसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर ऐप्स पर जाएं. यहां आप अपनी मर्जी से किसी भी ऐप को आर्काइव कर सकते हैं. आर्काइव होने के बाद ऐप का आइकन आपके फोन में दिखेगा, लेकिन यह डिम हो जाएगा और इस पर क्लाउड का आइकन दिखने लगेगा. इसे रिस्टोर करने के लिए ऐप के आइकन पर टैप करें और रिस्टोर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें. इतना करते ही ऐप रिस्टोर हो जाएगी.

