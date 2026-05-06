WhatsApp पर आने वाला है Instagram जैसा यह फीचर, नहीं रहेगी स्टेटस के गायब होने की चिंता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WhatsApp स्टेटस आर्काइव फीचर ला रहा है, जो 24 घंटे बाद भी रहेगा.

एक्सपायर हुए स्टेटस स्वतः सेव होंगे, मैन्युअल सेविंग की जरूरत नहीं.

यह फीचर WhatsApp Business यूजर्स के लिए पहले से उपलब्ध है.

नया फीचर आने के बाद स्टेटस डिलीट करना यूजर पर निर्भर करेगा.

WhatsApp New Feature: WhatsApp यूजर्स के लिए एक के बाद एक नए फीचर रोल आउट किए जा रहे हैं. अब कंपनी एक और नए फीचर पर काम कर रही है, जो एक बड़ी समस्या को सुलझा सकता है. अभी व्हाट्सऐप पर स्टेटस केवल 24 घंटे तक विजिबल रहने के बाद गायब हो जाते हैं. इसके बाद भी स्टेटस को सेव रखने के लिए कंपनी इंस्टाग्राम जैसा स्टेटस आर्काइव फीचर ला सकती है. इसमें टाइम लिमिट के बाद एक्सपायर हुए स्टेटस अपने आप सेव हो जाएंगे और आपको हर बार उन्हें मैनुअली सेव नहीं करना पड़ेगा. आइए इस फीचर के काम करने के तरीके और इसके बाद होने वाले बदलाव के बारे में जानते हैं.

स्टेटस को लेकर अभी क्या सिस्टम है?

अभी WhatsApp स्टेटस पर 24 घंटे की टाइम लिमिट है. इसके बाद यह अपने आप रिमूव हो जाता है और विजिबल नहीं रहता. इस दौरान अगर आप इसे सेव नहीं कर पाते तो यह फिर नहीं दिखेगा. इसलिए यूजर काफी समय से स्टेटस आर्काइव फीचर की डिमांड कर रहे थे. WhatsApp Business यूजर के लिए यह फीचर पहले से अवेलेबल है और अब इसे रेगुलर यूजर के लिए भी लाया जा सकता है.

आर्काइव फीचर आने के बाद क्या बदलेगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया फीचर आने के बाद स्टेटस की टाइम लिमिट खत्म हो सकती है. यानी स्टेटस एक्सपायर होने के बाद अपने आप डिलीट नहीं होगा. इसे यूजर को ही डिलीट करना होगा. हालांकि, नए फीचर में यूजर्स को नए कंट्रोल भी मिलेंगे. दरअसल, व्हाट्सऐप स्टेटस आर्काइव को ऑप्शनल बनाने वाली है. इससे यूजर यह डिसाइड कर पाएंगे कि वो स्टेटस को आर्काइव करना चाहते हैं या नहीं. अगर वो इस फीचर को डिसेबल कर देंगे तो उनके स्टेटस आर्काइव नहीं होंगे.

कब तक आ सकता है नया फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी व्हाट्सऐप इस फीचर पर काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू नहीं की गई है. आमतौर पर फीचर डेवलप होने के बाद इसे बीटा यूजर्स के साथ टेस्ट किया जाता है. टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद कोई फीचर यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाता है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस फीचर को रोल आउट होने में अभी कुछ हफ्तों का समय लग सकता है.

WhatsApp पर आएगा नया पेड सब्सक्रिप्शन

WhatsApp इन दिनों अपने पेड सब्सक्रिप्शन WhatsApp Plus को टेस्ट कर रही है. इसमें मंथली फीस के बदले यूजर्स को एडिशनल फीचर्स मिलेंगे. हालांकि, पेड सब्सक्रिप्शन आने के बाद भी कॉलिंग, चैटिंग और फाइल शेयरिंग जैसे फंक्शन फ्री में अवेलेबल रहेंगे.

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