कैसे बनता है पावर बैंक और किन कारणों से लग सकती है इसमें आग? यहां जान लें सारी बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इंडिगो की फ्लाइट में पावर बैंक में आग लगी।

पावर बैंक में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं।

गर्म जगह, गिरने, खराब चार्जर से हो सकती है समस्या।

पुरानी बैटरियों में गैस बनने से भी लग सकती है आग।

How Power Bank Is Made: चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इंडिगो की फ्लाइट में एक पावर बैंक में आग लग गई. राहत की बात यह है कि तब तक फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और कोई नुकसान नहीं हुआ. एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं के चलते फ्लाइट में पावर बैंक के यूज पर रोक भी लग चुकी है. चंडीगढ़ की इस घटना के बाद एक बार फिर पावर बैंक और इसकी सेफ्टी पर चर्चा होने लगी है. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पावर बैंक बनता कैसे है और इसमें किन-किन कारणों से आग लग सकती है.

कैसे बनता है पावर बैंक?

पावर बैंक को एक प्लास्टिक या मेटल कवर में लिपटी बैटरी की तरह समझा जा सकता है. इसके टॉप लेयर पॉजीटिव साइज होती है, जबकि बॉटम लेयर नेगेटिव साइड होती है. इनके बीच में एक मिडल फिल्म लगी होती है. यह कागज जितनी पतली होती है और नेगेटिव और पॉजीटिव साइड के बीच डिवाइडर का काम करती है. इसके अंदर ज्वलनशील लिक्विड (इलेक्ट्रोलाइट) भरा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है. इस पैक को एकदम टाइट और अंडर प्रेशर पैक किया जाता है. जब इसे चार्ज किया जाता है तो इसमें आयन लिक्विड के जरिए एक साइड से दूसरी साइज जाते हैं और अनप्लग करते ही वापस अपनी जगह चले जाते हैं. यह बहुत तेजी से होता है.

क्या हैं पावर बैंक में आग लगने के कारण?

पावर बैंक या बैटरी अचानक से नहीं फटते. पहले इनमें कुछ गड़बड़ी होती है और फिर ब्लास्ट. अगर पावर बैंक में आग लगने के कारणों की बात करें तो ये कई हो सकते हैं-

हीट- अगर पावर बैंक को किसी गर्म जगह पर रख दिया जाए या यूज के कारण यह ओवरहीट हो जाए तो इसके फटने का डर रहता है.

गिरकर डैमेज होने से- अगर पावर बैंक जोर से गिरता है तो इसमें लगा डिवाइडर डैमेज हो सकता है, जिससे केमिकल रिएक्शन में गड़बड़ हो सकती है, जो आग लगने का कारण बन सकती है.

खराब चार्जर- खराब या घटिया क्वालिटी वाले चार्जर भी आग लगने का कारण बन सकते हैं. ऐसे चार्जर के कारण वॉल्टेज रेगुलेट नहीं हो पाती और धीरे-धीरे ये पावर बैंक में लगे डिवाइडर को खराब कर सकते हैं.

बैटरी का पुराना होना- अगर पावर बैंक या बैटरी ज्यादा पुरानी है तो इसमें गैस क्रिएट हो जाती है. इससे पावर बैंक फूल जाते हैं और यूज करने पर इनमें आग लगने का डर रहता है.

जब डैमेज या किसी दूसरी वजह से डिवाइडर खराब हो जाता है तो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड टच हो सकती है. इससे बिजली गलत रास्ते पर मूव करती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइड गर्म हो जाते हैं. इससे प्रेशर बिल्ड होता है और जब गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इसमें आग लग जाती है.

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