हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे बनता है पावर बैंक और किन कारणों से लग सकती है इसमें आग? यहां जान लें सारी बातें

कैसे बनता है पावर बैंक और किन कारणों से लग सकती है इसमें आग? यहां जान लें सारी बातें

How Power Bank Is Made: पावर बैंक में आग लगने के कारण इसकी सेफ्टी पर फिर से बहस छिड़ गई है. इस बीच यह जानना जरूरी है कि पावर बैंक बनता कैसा है और इसमें किन कारणों से आग लग सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 May 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इंडिगो की फ्लाइट में पावर बैंक में आग लगी।
  • पावर बैंक में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं।
  • गर्म जगह, गिरने, खराब चार्जर से हो सकती है समस्या।
  • पुरानी बैटरियों में गैस बनने से भी लग सकती है आग।

How Power Bank Is Made: चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इंडिगो की फ्लाइट में एक पावर बैंक में आग लग गई. राहत की बात यह है कि तब तक फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और कोई नुकसान नहीं हुआ. एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं के चलते फ्लाइट में पावर बैंक के यूज पर रोक भी लग चुकी है. चंडीगढ़ की इस घटना के बाद एक बार फिर पावर बैंक और इसकी सेफ्टी पर चर्चा होने लगी है. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पावर बैंक बनता कैसे है और इसमें किन-किन कारणों से आग लग सकती है.

कैसे बनता है पावर बैंक?

पावर बैंक को एक प्लास्टिक या मेटल कवर में लिपटी बैटरी की तरह समझा जा सकता है. इसके टॉप लेयर पॉजीटिव साइज होती है, जबकि बॉटम लेयर नेगेटिव साइड होती है. इनके बीच में एक मिडल फिल्म लगी होती है. यह कागज जितनी पतली होती है और नेगेटिव और पॉजीटिव साइड के बीच डिवाइडर का काम करती है. इसके अंदर ज्वलनशील लिक्विड (इलेक्ट्रोलाइट) भरा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है. इस पैक को एकदम टाइट और अंडर प्रेशर पैक किया जाता है. जब इसे चार्ज किया जाता है तो इसमें आयन लिक्विड के जरिए एक साइड से दूसरी साइज जाते हैं और अनप्लग करते ही वापस अपनी जगह चले जाते हैं. यह बहुत तेजी से होता है.

क्या हैं पावर बैंक में आग लगने के कारण?

पावर बैंक या बैटरी अचानक से नहीं फटते. पहले इनमें कुछ गड़बड़ी होती है और फिर ब्लास्ट. अगर पावर बैंक में आग लगने के कारणों की बात करें तो ये कई हो सकते हैं-

हीट- अगर पावर बैंक को किसी गर्म जगह पर रख दिया जाए या यूज के कारण यह ओवरहीट हो जाए तो इसके फटने का डर रहता है.
गिरकर डैमेज होने से- अगर पावर बैंक जोर से गिरता है तो इसमें लगा डिवाइडर डैमेज हो सकता है, जिससे केमिकल रिएक्शन में गड़बड़ हो सकती है, जो आग लगने का कारण बन सकती है. 
खराब चार्जर- खराब या घटिया क्वालिटी वाले चार्जर भी आग लगने का कारण बन सकते हैं. ऐसे चार्जर के कारण वॉल्टेज रेगुलेट नहीं हो पाती और धीरे-धीरे ये पावर बैंक में लगे डिवाइडर को खराब कर सकते हैं. 
बैटरी का पुराना होना- अगर पावर बैंक या बैटरी ज्यादा पुरानी है तो इसमें गैस क्रिएट हो जाती है. इससे पावर बैंक फूल जाते हैं और यूज करने पर इनमें आग लगने का डर रहता है.

जब डैमेज या किसी दूसरी वजह से डिवाइडर खराब हो जाता है तो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड टच हो सकती है. इससे बिजली गलत रास्ते पर मूव करती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइड गर्म हो जाते हैं. इससे प्रेशर बिल्ड होता है और जब गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इसमें आग लग जाती है.

ये भी पढ़ें-

फ्लाइट में क्यों फट जाते हैं पावरबैंक? ताजा घटना से फिर बढ़ा डर, सेफ्टी के लिए करें ये काम

Published at : 06 May 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Power Bank TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कैसे बनता है पावर बैंक और किन कारणों से लग सकती है इसमें आग? यहां जान लें सारी बातें
कैसे बनता है पावर बैंक और किन कारणों से लग सकती है इसमें आग? यहां जान लें सारी बातें
टेक्नोलॉजी
आपका चेहरा ही आपकी चाबी है! Facial Recognition डेटा लीक हुआ तो बदल नहीं पाएंगे पहचान, जानिए क्या है खतरा
आपका चेहरा ही आपकी चाबी है! Facial Recognition डेटा लीक हुआ तो बदल नहीं पाएंगे पहचान, जानिए क्या है खतरा
टेक्नोलॉजी
फ्लाइट में क्यों फट जाते हैं पावरबैंक? ताजा घटना से फिर बढ़ा डर, सेफ्टी के लिए करें ये काम
फ्लाइट में क्यों फट जाते हैं पावरबैंक? ताजा घटना से फिर बढ़ा डर, सेफ्टी के लिए करें ये काम
टेक्नोलॉजी
AI से बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते हैं मार्क जुकरबर्ग, अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेला नया दांव
AI से बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते हैं मार्क जुकरबर्ग, अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेला नया दांव
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-China Defense System: एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: '100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
'100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
शिक्षा
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
एग्रीकल्चर
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget