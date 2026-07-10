Username फीचर को लेकर WhatsApp ने सौंपा अपना जवाब, अब सरकार कर रही यह काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सएप ने यूजरनेम विवाद पर सरकार के नोटिस का जवाब दिया।

सरकार ने धोखाधड़ी बढ़ने की आशंका पर फीचर लॉन्चिंग रोकी है।

यह फीचर मोबाइल नंबर छिपाकर बातचीत करने की सुविधा देता था।

सरकार ने टेलीग्राम, सिग्नल को भी यूजरनेम फीचर पर नोटिस भेजे।

WhatsApp Username Response: Username फीचर को लेकर विवादों में घिरी व्हाट्सऐप ने इस मामले पर सरकार के नोटिस का जवाब सौंप दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने अपना जवाब सौंप दिया है और अब सरकार इसको रिव्यू कर रही है. बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते सप्ताह बुधवार को कंपनी को नोटिस भेजा था. इसमें यूजरनेम फीचर पर चिंता जताते हुए कई सवाल पूछे गए थे. साथ ही कंपनी को इस फीचर की लॉन्चिंग पर रोक लगाने का भी आदेश दिया था.

क्या था यूजरनेम फीचर को लेकर विवाद

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर यूजरनेम फीचर रोलआउट करना चाहती है. इसके लिए उसने अपने यूजर्स को यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन दिया था. यूजरनेम फीचर से व्हाट्सऐप यूजर को अपना मोबाइल नंबर हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता. यानी व्हाट्सऐप पर किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर लेने या देने की जरूरत नहीं पड़ती. इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह सिर्फ यूजरनेम से ही यह काम हो सकता था, लेकिन सरकार के आदेश के बाद फिलहाल इस पर रोक लग गई है.

सरकार को इस फीचर से क्या चिंता?

व्हाट्सऐप के इस फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिकायतें की थी. उनका कहना था कि वो अपने नाम को रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं और कोई और लोग उनकी पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसी ही चिंताओं को लेकर सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी. सरकार का कहना है कि इस फीचर से स्कैम, साइबर फ्रॉड, पहचान छिपाकर धोखाधड़ी आदि के मामले बढ़ सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम या सरकारी विभाग और बैंक आदि से मिलता-जुलता यूजरनेम बना लेता है तो लोगों को धोखा देना आसान हो जाएगा. हालांकि, व्हाट्सऐप ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि उसने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं और अभी इस फीचर को लॉन्च नहीं किया जा रहा है.

व्हाट्सऐप के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को भी भेजे गए नोटिस

टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूजरनेम फीचर पहले से ही अवेलेबल था. व्हाट्सऐप का मामला सामने आने के बाद सरकार ने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी नोटिस भेजे थे. सरकार ने नोटिस भेजकर इन कंपनियों से पूछा था कि Username बनाने की प्रक्रिया क्या है और फर्जी या मिलते-जुलते Username को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं? अभी तक इन कंपनियों के जवाब मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है. इसी हफ्ते आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा था कि दोनों प्लेटफॉर्म्स को एडिशनल टाइम दिया गया है और उनके जवाब भी जल्दी आ जाएंगे.

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