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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब WhatsApp पर नंबर बताए बिना भी कर सकेंगे चैट! आया नया Username फीचर

अब WhatsApp पर नंबर बताए बिना भी कर सकेंगे चैट! आया नया Username फीचर

WhatsApp ने नए Username फीचर का ऐलान किया है. अब यूजर्स को किसी नए व्यक्ति से बात करने के लिए अपना फोन नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जानें आप मनचाहा WhatsApp Username कैसे रिजर्व कर सकते हैं?

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 30 Jun 2026 12:07 AM (IST)
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मेटा की मैसेजिंग ऐप WhatsApp अब अपने यूजर्स को यूजरनेम रखने की सुविधा दे रही है. इसका मतलब है कि अब आपको किसी नए शख्स से बात करने के लिए अपना फोन नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने 29 जून को इसका ऐलान किया. फिलहाल, यूजरनेम रिजर्व यानी पहले से बुक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह फीचर इस साल के आखिर तक सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा.

क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp पर अभी तक किसी को मैसेज करने या किसी से मैसेज पाने के लिए फोन नंबर का होना जरूरी था. नए फीचर के बाद आप अपने यूजरनेम से भी पहचाने जा सकेंगे. कंपनी का कहना है कि जब आप किसी व्यक्ति या किसी बिजनेस को पहली बार मैसेज करेंगे तो उसे आपका फोन नंबर नहीं दिखेगा, बशर्ते आपने अपना यूजरनेम चालू किया हो. WhatsApp ने इसे एक प्राइवेसी फीचर बताया है. कंपनी का कहना है कि किसी नए इंसान से मिलने पर सीधे फोन नंबर देना कई बार बड़ा कदम लगता है, क्योंकि फोन नंबर निजी होता है और हमारी जिंदगी के कई कामों से जुड़ा होता है. ऐसे में यूजरनेम एक आसान रास्ता देता है.

अभी क्यों करना है यूजरनेम रिजर्व?

WhatsApp के दुनियाभर में तीन अरब से ज्यादा यूजर हैं. इतने बड़े यूजरबेस की वजह से एक जैसे नाम आपस में टकराने की आशंका रहती है, यानी जो नाम आप चाहते हैं, वह किसी और का हो सकता है. इसी वजह से कंपनी ने रिजर्वेशन पहले से खोल दिया है, ताकि हर कोई अपनी पसंद का नाम वक्त रहते बुक कर ले. यूजरनेम तीन से 35 अक्षर तक का हो सकता है. कंपनी ने मशहूर हस्तियों के नाम भी अलग से रिजर्व रखे हैं, ताकि कोई उनके नाम का गलत इस्तेमाल न कर सके.

कैसे रिजर्व करें यूजरनेम?

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें. इसके बाद Settings में जाएं, फिर Account और फिर Username पर टैप करें. यहां आप अपना मनचाहा नाम चुन सकते हैं. ऐप खुद बता देगा कि वह नाम उपलब्ध है या किसी और ने ले लिया है. कंपनी का कहना है कि यह सुविधा धीरे-धीरे अलग-अलग देशों में आएगी. आपके देश में जब यह सुविधा उपलब्ध होगी तो WhatsApp आपको ऐप के अंदर ही इसकी जानकारी दे देगा.

प्राइवेसी के लिए खास इंतजाम

WhatsApp ने साफ किया है कि यूजरनेम को ढूंढने के लिए कोई डायरेक्टरी या सर्च लिस्ट नहीं होगी, जैसा इंस्टाग्राम पर होता है. यानी किसी से पहली बार बात करने के लिए उसका पूरा और सही यूजरनेम पता होना जरूरी है. इसके अलावा कंपनी एक ऑप्शनल यूजरनेम की भी दे रही है, जिसे की कहा जा रहा है. अगर आप चाहें तो यह तय कर सकते हैं कि सिर्फ वही लोग आपको मैसेज कर सकें, जिनके पास आपकी यह की हो. आप अपना यूजरनेम कभी भी बदल सकते हैं या यह फीचर बंद भी कर सकते हैं.

बिजनेस और क्रिएटर्स के लिए सुविधा

जो लोग ऑनलाइन एक तय पहचान बनाए रखना चाहते हैं, जैसे क्रिएटर, छोटे कारोबारी या संस्थाएं, उनके लिए कंपनी ने खास ऑप्शन रखा है. ऐसे लोग अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक वाला यूजरनेम WhatsApp पर भी क्लेम कर सकते हैं, ताकि हर जगह उनकी पहचान एक जैसी रहे. बता दें कि यूजरनेम की सुविधा टेलीग्राम, सिग्नल और वायर जैसे मैसेजिंग ऐप पहले से देते रहे हैं. WhatsApp ने अब जाकर यह कदम उठाया है.

ये भी पढ़ें: आपका पैसा और डेटा बचा सकती है WhatsApp की यह वॉर्निंग, आ रहा है नया सेफ्टी फीचर

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 30 Jun 2026 12:07 AM (IST)
Tags :
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