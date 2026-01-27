WhatsApp चलाने के देने पड़ेंगे पैसे, कंपनी जल्द लॉन्च कर सकती है सब्सक्रिप्शन प्लान, यहां जानें डिटेल
WhatsApp चलाने के लिए जल्द ही आपको पैसे देने पड़ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा एक नए सब्सक्रिप्शन प्लान पर काम कर रही है, जो व्हाट्सऐप में एड-फ्री एक्सपीरियंस के लिए रोल आउट किया जा सकता है.
WhatsApp चलाने के लिए जल्द ही आपको पैसे देने पड़ सकते हैं. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कंपनी एक नए सब्सक्रिप्शन प्लान पर काम कर रही है, जिसके तहत यूजर्स को एड-फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा. यानी अगर आप व्हाट्सऐप स्टेटस और चैनल में एड नहीं देखना चाहते तो पेड प्लान सब्सक्राइब करना पड़ सकता है. अभी तक इस प्लान को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका फोकस एड-फ्री एक्सपीरियंस पर ही रहेगा.
व्हाट्सऐप पर पिछले साल शुरू हुई थी एड की शुरुआत
मेटा ने पिछले साल व्हाट्सऐप स्टेटस और चैनल में एड दिखाना शुरू किया था. कंपनी के इस फैसले का खूब विरोध हुआ. अब तक एड-फ्री एक्सपीरियंस लेते हुए व्हाट्सऐप यूजर्स को यह बदलाव पसंद नहीं आया था. हालांकि, विरोध के बावजूद मेटा ने अपना फैसला नहीं बदला. अब कंपनी नया प्लान बना रही है, जिसमें एड-फ्री एक्सपीरियंस के लिए यूजर्स को पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. व्हाट्सऐप के 2.26.3.9 वर्जन में ऐप कोड में इसके नए स्ट्रिंग देखे गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी नए सब्सक्रिप्शन प्लान पर काम कर रही है.
प्रीमियम फीचर्स की संभावना कम
अभी सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत, इसके फीचर्स और रोल आउट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्लान का फोकस केवल एड हटाने पर रहेगा और इसमें कोई प्रीमियम फीचर्स मिलने की संभावना बहुत कम है. साथ ही इसके अवेलेबिलिटी को लेकर भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं है. मेटा ने कुछ सेलेक्टेड जगहों पर फेसबुक और इंंस्टाग्राम के एड-फ्री सब्सक्रिप्शन ऑप्शन लॉन्च किए थे, लेकिन ये यूरोपीय संघ के दबाव के चलते किया गया था. ऐसे में अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि व्हाट्सऐप इस सब्सक्रिप्शन प्लान को ग्लोबली यूजर्स के लिए रोल आउट करेगी या सेलेक्टेड जगहों पर ही इसे पेश किया जाएगा.
