WhatsApp से अब सिर्फ चैटिंग ही नहीं, फोन भी कर पाएंगे रिचार्ज, यह है तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WhatsApp से अब मोबाइल रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है।

होम स्क्रीन पर रुपए साइन पर टैप करें।

UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करें भुगतान।

एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए फीचर जारी।

WhatsApp Phone Recharge: अब चैटिंग और दूसरे कामों के साथ-साथ आप WhatsApp से Phone Recharge भी कर पाएंगे. मेटा के मालिकाना हक वाले इस प्लेटफॉर्म ने भारत में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो ऐप से ही प्रीपेड मोबाइल नंबर मोबाइल करने का ऑप्शन देगा. इसका मतलब है कि अब यूजर्स को चैटिंग करते समय रिचार्ज करने के लिए फोनपे और गूगल पे जैसी पेमेंट ऐप्स ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह सीधे WhatsApp से अपना या अपने किसी जानने वाले का फोन नंबर रिचार्ज कर पाएगा. फिलहाल इससे जियो, एयरटेल और Vi के प्रीपेड नंबर ही रिचार्ज हो पाएंगे. आइए जानते हैं कि व्हाट्सऐप से फोन रिचार्ज करने के लिए क्या करना होगा.

WhatsApp पर कैसे रिचार्ज होगा फोन?

WhatsApp ने अपनी होम स्क्रीन पर रुपी साइन एड किया है. अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो इस आइकन पर टैप करें. टैप करने के बाद मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन सेलेक्ट करें और वह नंबर डालें, जिसे आप रिचार्ज करना चाहते हैं. इसके बाद नंबर के ऑपरेटर को कन्फर्म करें और अपनी मर्जी का कोई भी रिचार्ज प्लान सेलेक्ट कर लें. यह करने के बाद आपसे पेमेंट का तरीका पूछा जाएगा. इसमें आप UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कुछ भी चुन सकते हैं. इसके बाद पेमेंट को कंप्लीट करते ही आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज हो जाएगा.

एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए आएगा ऑप्शन

WhatsApp का यह फीचर PayU पावर्ड है. कंपनी का कहना है कि वह इसे एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए लेकर आएगी. कंपनी ने इसका रोल आउट शुरू कर दिया है और अगले कुछ हफ्तों में यह फीचर सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा. बता दें कि मोबाइल रिचार्ज के अलावा व्हाट्सऐप से UPI पेमेंट, बिल पेमेंट मेट्रो टिकट और दूसरे फीचर्स का भी फायदा उठाया जा सकता है. इन सारे फीचर्स को रुपी आइकन पर टैप कर एक्सेस किया जा सकता है.

WhatsApp Plus की चल रही है तैयारी

पिछले कुछ समय से व्हाट्सऐप पर एक के बाद एक नए फीचर्स आ रहे हैं. जो दिखाता है कि अब कंपनी इसे सिर्फ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित न रखकर एक ऑल-इन-वन ऐप बनाना चाहती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब व्हाट्सऐप एक सब्सक्रिप्शन प्लान की भी टेस्टिंग कर रही है, जिसे WhatsApp Plus कहा जाएगा. इस प्लान को सब्सक्राइब करने वाले यूजर्स को कई एडिशनल फीचर्स मिलेंगे. हालांकि, व्हाट्सऐप पर चैटिंग, कॉलिंग और फाइल शेयरिंग जैसे बेसिक फंक्शन पहले की तरह फ्री रहेंगे और इन्हें यूज करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-

फोन से लेकर लैपटॉप तक कुछ भी सेफ नहीं, 100 से ज्यादा देशों के पास हैं खतरनाक स्पाईवेयर