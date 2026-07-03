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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid 17 का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर! अब गलत PIN डालते ही लॉक हो जाएगा डिवाइस, जानें कैसे करेगा काम

Android 17 का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर! अब गलत PIN डालते ही लॉक हो जाएगा डिवाइस, जानें कैसे करेगा काम

Android 17 Safety Feature: एंड्रॉयड 17 अपडेट में एक नया सेफ्टी फीचर आने वाला है. इस फीचर की मदद से अब कोई भी आपका डिवाइस खोल नहीं पाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 03 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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  • एंड्रॉइड 17 अपडेट में नया सुरक्षा फीचर आने वाला है।
  • 20 गलत PIN डालने पर डिवाइस स्थायी रूप से लॉक हो जाएगा।
  • यह फीचर साइबर खतरों और चोरी से फोन को बचाएगा।

Android 17 Safety Feature: स्मार्टफोन में आज यूजर्स को कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिससे उनकी प्राइवेसी बनी रहती है. बता दें कि आज के समय में अब लोगों के अपना डेटा ज्यादा खतरे में लगता है जिसे देखते हुए अब आज कल के एडवांस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं जो उनके डेटा के साथ-साथ डिवाइस की भी सुरक्षा करते हैं. ऐसे में अब एंड्रॉयड 17 के नए अपडेट के साथ यूजर्स को एक नया सेफ्टी फीचर मिल रहा है जिसकी मदद से उनका डिवाइस पहले से ज्यादा सेफ रहेगा.

क्या है ये नया फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंड्रॉयड 17 अपडेट में एक नया सेफ्टी फीचर आने वाला है. इस फीचर की मदद से अब कोई भी आपका डिवाइस खोल नहीं पाएगा. आसान भाषा में कहें तो अब लॉक खोलने के लिए तुक्का लगाना महंगा पड़ सकता है. जी हां, दरअसल, इस फीचर के तहत अब अगर कोई भी यूजर 20 बाज से ज्यादा गलत पिन डालकर डिवाइस को खोलने की कोशिश करता है जो डिवाइस पूरी तरह लॉक हो जाएगा. इस फीचर का मकसद साइबर खतरों से यूजर्स को बचाना है. साथ ही ये फीचर अनजान लोगों से भी डिवाइस को सेफ रखेगा.

अब अटैक करना होगा मुश्किल

आपको बता दें कि अब तक अगर किसी व्यक्ति के हाथ आपका फोन लग जाता था तो वो लंबे समय तक अलग-अलग PIN आजमाकर उसे अनलॉक करने की कोशिश कर सकता था. ऐसे में कई बार धोखे से फोन अनलॉक भी हो जाता था. लेकिन Android 17 का ये नया अपडेट इसे पूरी तरह खत्म कर देगा. अब किसी भी व्यक्ति को केवल 20 मौके ही मिलेंगे. इसके बाद फोन हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा जिससे चोरी या हैकिंग की संभावना काफी कम हो जाएगी.

क्या है टेक्नोलॉजी

इस नए फीचर के काम करने के तरीके की बात करें तो गूगल ने इस फीचर को इस तरह से तैयार किया है जिससे पुराने यूजर्स को कोई परेशानी न हो. साथ ही इससे साइबर ठग या हैकर्स के लिए डिवाइस तक पहुंचना नामुमकि हो जाए.

बता दें कि इस फीचर के तहत पहले शुरूआत में गलत पिना डालने पर इंतजार (Lockout) का समय धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा.

बता दें कि पहले मिनट में कुल 6 मौके मिलेंगे. इसके बाद कुछ और मौके मिलेंगे. वहीं, पूरे दिन में पिन डालने के लिए 12 मौके मिलेंगे. वहीं, जैसे ही आप 20वां गलत पिन डालते हैं आपका डिवाइस पूरी तरह से लॉक हो जाएगा. इसके अलावा अगर कोई यूजर गलती से एक ही गलत PIN बार-बार दर्ज करता है तो Google उसे हर बार अलग प्रयास नहीं मानेगा. इससे टाइपिंग की छोटी-मोटी गलतियों के कारण यूजर को नुकसान नहीं होगा.

चोरी होने पर मिलेगी सुरक्षा

ये फीचर उस समय ज्यादा काम आएगा जब किसी का फोन चोरी हो जाता है. अब चोरी होने के बाद चोर को बस 20 मौके ही मिलेंगे फोन को अनलॉक करने के इसके बाद फोन लॉक हो जाएगा और वो कभी डिवाइस नहीं खोल पाएगा.

कब मिलेगा नया अपडेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल जल्द ही Android 17 को सपोर्टेड स्मार्टफोन्स के लिए जारी करेगा. हालांकि यह अपडेट सभी ब्रांड्स और मॉडलों पर एक साथ उपलब्ध नहीं होगा. ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन में अपडेट को चेक करते रहें और जैसे ही आपके डिवाइस में अपडेट रोलाउट होता है उसे तुरंत इंस्टॉल कर लें. ऐसा करने से आपका डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jul 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
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