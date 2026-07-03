Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एंड्रॉइड 17 अपडेट में नया सुरक्षा फीचर आने वाला है।

20 गलत PIN डालने पर डिवाइस स्थायी रूप से लॉक हो जाएगा।

यह फीचर साइबर खतरों और चोरी से फोन को बचाएगा।

Android 17 Safety Feature: स्मार्टफोन में आज यूजर्स को कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिससे उनकी प्राइवेसी बनी रहती है. बता दें कि आज के समय में अब लोगों के अपना डेटा ज्यादा खतरे में लगता है जिसे देखते हुए अब आज कल के एडवांस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं जो उनके डेटा के साथ-साथ डिवाइस की भी सुरक्षा करते हैं. ऐसे में अब एंड्रॉयड 17 के नए अपडेट के साथ यूजर्स को एक नया सेफ्टी फीचर मिल रहा है जिसकी मदद से उनका डिवाइस पहले से ज्यादा सेफ रहेगा.

क्या है ये नया फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंड्रॉयड 17 अपडेट में एक नया सेफ्टी फीचर आने वाला है. इस फीचर की मदद से अब कोई भी आपका डिवाइस खोल नहीं पाएगा. आसान भाषा में कहें तो अब लॉक खोलने के लिए तुक्का लगाना महंगा पड़ सकता है. जी हां, दरअसल, इस फीचर के तहत अब अगर कोई भी यूजर 20 बाज से ज्यादा गलत पिन डालकर डिवाइस को खोलने की कोशिश करता है जो डिवाइस पूरी तरह लॉक हो जाएगा. इस फीचर का मकसद साइबर खतरों से यूजर्स को बचाना है. साथ ही ये फीचर अनजान लोगों से भी डिवाइस को सेफ रखेगा.

अब अटैक करना होगा मुश्किल

आपको बता दें कि अब तक अगर किसी व्यक्ति के हाथ आपका फोन लग जाता था तो वो लंबे समय तक अलग-अलग PIN आजमाकर उसे अनलॉक करने की कोशिश कर सकता था. ऐसे में कई बार धोखे से फोन अनलॉक भी हो जाता था. लेकिन Android 17 का ये नया अपडेट इसे पूरी तरह खत्म कर देगा. अब किसी भी व्यक्ति को केवल 20 मौके ही मिलेंगे. इसके बाद फोन हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा जिससे चोरी या हैकिंग की संभावना काफी कम हो जाएगी.

क्या है टेक्नोलॉजी

इस नए फीचर के काम करने के तरीके की बात करें तो गूगल ने इस फीचर को इस तरह से तैयार किया है जिससे पुराने यूजर्स को कोई परेशानी न हो. साथ ही इससे साइबर ठग या हैकर्स के लिए डिवाइस तक पहुंचना नामुमकि हो जाए.

बता दें कि इस फीचर के तहत पहले शुरूआत में गलत पिना डालने पर इंतजार (Lockout) का समय धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा.

बता दें कि पहले मिनट में कुल 6 मौके मिलेंगे. इसके बाद कुछ और मौके मिलेंगे. वहीं, पूरे दिन में पिन डालने के लिए 12 मौके मिलेंगे. वहीं, जैसे ही आप 20वां गलत पिन डालते हैं आपका डिवाइस पूरी तरह से लॉक हो जाएगा. इसके अलावा अगर कोई यूजर गलती से एक ही गलत PIN बार-बार दर्ज करता है तो Google उसे हर बार अलग प्रयास नहीं मानेगा. इससे टाइपिंग की छोटी-मोटी गलतियों के कारण यूजर को नुकसान नहीं होगा.

चोरी होने पर मिलेगी सुरक्षा

ये फीचर उस समय ज्यादा काम आएगा जब किसी का फोन चोरी हो जाता है. अब चोरी होने के बाद चोर को बस 20 मौके ही मिलेंगे फोन को अनलॉक करने के इसके बाद फोन लॉक हो जाएगा और वो कभी डिवाइस नहीं खोल पाएगा.

कब मिलेगा नया अपडेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल जल्द ही Android 17 को सपोर्टेड स्मार्टफोन्स के लिए जारी करेगा. हालांकि यह अपडेट सभी ब्रांड्स और मॉडलों पर एक साथ उपलब्ध नहीं होगा. ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन में अपडेट को चेक करते रहें और जैसे ही आपके डिवाइस में अपडेट रोलाउट होता है उसे तुरंत इंस्टॉल कर लें. ऐसा करने से आपका डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.

यह भी पढ़ें:

सस्ते फोन लेने के लिए बस एक दिन का इंतजार, कल से शुरू हो जाएगी अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल