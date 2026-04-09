अब फोन रिचार्ज करते समय नहीं छूटेगा पसीना, कंपनियों को लॉन्च करने पड़ेंगे सस्ते प्लान

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Recharge Plan: अगर आप महंगे रिचार्ज प्लान से परेशान हो चुके हैं तो जल्द ही आपको राहत मिल सकती है. दरअसल, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ऐसे नियम का प्रस्ताव रखा है, जिसके आने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉइस कॉल और SMS के लिए सस्ते प्लान लॉन्च करने होंगे. यानी जो ग्राहक मोबाइल डेटा यूज नहीं करते, उन्हें रिचार्ज प्लान में इंटरनेट के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे. बता दें कि TRAI ने पहले भी ऐसी कोशिश की थी, जो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई थी. अब एक बार फिर रेगुलेटर नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है.

क्या नियम बदलने से सस्ते होंगे Recharge Plan?

TRAI ने इससे पहले टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग और SMS वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर लॉन्च करने का आदेश दिया था. इस पर अमल करते हुए कंपनियों ने कुछ प्लान लॉन्च किए थे, लेकिन TRAI का मानना है कि ये ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं और डेटा बेनेफिट हटाने के बाद भी इनके दाम ज्यादा हैं. इन आदेशों का ठीक से पालन न होता देख अब TRAI नियमों का कड़ा करने जा रही है, जिससे मोबाइल यूजर्स को राहत मिलने की उम्मीद है.

प्रस्तावित नियमों में क्या कहा गया है?

प्रस्तावित नियमों के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने मौजूदा बंडल्ड पैक के बराबर वैलिडिटी पीरियड वाले वॉइस और SMS प्लान लाने होंगे. यानी यूजर्स को जल्द ही बिना इंटरनेट वाले प्लान के कई ऑप्शन मिल सकते हैं. TRAI का मानना है कि इससे फेयर प्राइसिंग को फिक्स किया जा सकेगा.

कब तक लागू हो सकते हैं नियम?

नए नियम लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है. अभी TRAI की तरफ से नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है. इस प्रस्ताव पर 28 अप्रैल तक सभी स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा गया है. इसके बाद नियमों में बदलाव करने या न करने पर चर्चा की जाएगी. ऐसे में यह अभी लंबी प्रोसेस है.

रिचार्ज प्लान्स ने बढ़ाया ग्राहकों की जेब पर बोझ

पिछले कुछ समय से कंपनियां रिचार्ज प्लान महंगे करने का नया तरीका इस्तेमाल कर रही है. कंपनियां अपने प्लान्स की कीमत को सीधे तौर पर बढ़ाने की बजाय उनके बेनेफिट्स कम कर रही हैं. यानी यूजर्स को उतनी ही कीमत में कम बेनेफिट्स दे रही है. हालिया दिनों में ही BSNL और जियो अपने कई रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को घटा चुकी हैं. इससे ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है.

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