JPEG या HEIC! कौन-सा फोटो फॉर्मेट देता है DSLR जैसी क्वालिटी? 99% लोगों को आज भी नहीं पता जवाब

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JPEG Vs HEIC: स्मार्टफोन आज कल लोगों के कई सारे काम आसान बना चुका है. कॉलिंग से लेकर वीडियो बनाने तक या फिर फोटो शूट तक, अब लोग ज्यादातर स्मार्टफोन का ही सहारा लेते हैं. आज स्मार्टफोन फोटोग्राफी काफी ट्रेंडिंग में है. लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि कौन से फोटो फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर क्वालिटी मिलती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि JPEG या HEIC में कौन सा ईमेज फॉर्मेट आपको बेहतरीन क्वालिटी उपलब्ध कराता है.

JPEG क्यों होती है ज्यादा इस्तेमाल

अब JPEG की बात करें तो ये दुनिया का सबसे फेमश इमेज फॉर्मेट है. करीब हर स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे आसानी से सपोर्ट करते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी है. हालांकि, JPEG फोटो को सेव करते समय उसे ज्यादा कंप्रेस करता है जिससे बार-बार फोटो को एडिट करने पर उसकी क्वालिटी काफी कम हो जाती है.

क्या है HEIC

जानकारी के मुताबिक, HEIC (High Efficiency Image Container) एक एडवांस इमेज फॉर्मेट है जो खासतौर पर बेहतरीन क्वालिटी देने में सक्षम है. साथ ही इसकी एक और खास बात ये है कि बेहतर क्वालिटी देने के साथ ही कम स्टोरेज भी इस्तेमाल करता है. ये नई इमेज कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता ह जिसकी मदद से फोटो की डिटेल और कलर दोनों बेहतर बने रहते हैं. इसी वजह से अब आजकल के नए iPhone और कुछ Android स्मार्टफोन में डिफॉल्ट रूप से HEIC फॉर्मेट में फोटो सेव होने लगी है.

कौन देता है बेहतर क्वालिटी

अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मेट आपको बेहतर क्वालिटी उपलब्ध कराता है. अगर दोनों फॉर्मेट की तुलना की जाए तो HEIC आमतौर पर नॉर्मल साइज में JPEG के मुकाबले ज्यादा डिटेल, बेहतर डायनामिक रेंज और ज्यादा बेहतर कलर को सुरक्षित रखता है. इसका मतलब है कि कम स्टोरेज में भी ये यूजर को बेहतर क्वालिटी वाली फोटो देने में सक्षम है.

हालांकि, सिर्फ HEIC फॉर्मेट इस्तेमाल करने से कोई भी फोटो DSLR जैसी नहीं बन जाती. दरअसल, फोटो की असली क्वालिटी कैमरा सेंसर, लेंस, इमेज प्रोसेसिंग और लाइट जैसे चीजों पर निर्भर करती हैं.

वहीं, दूसरी ओर, JPEG लगभग हर डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर बिना किसी परेशानी के खुल जाता है इसलिए इसे शेयर करना काफी आसान रहता है.

आपके लिए कौन सा फॉर्मेट बेहतर

अगर आपके पास नया स्मार्टफोन है और आप स्टोरेज बचाना चाहते हैं और फोटो एडिटिंग के दौरान बेहतर क्वालिटी बनाए रखना चाहते हैं तो HEIC आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हैं. लेकिन अगर आप अक्सर फोटो सोशल मीडिया, वेबसाइट या अलग-अलग डिवाइस पर शेयर करते हैं और किसी तरह की कम्पैटिबिलिटी समस्या नहीं चाहते तो JPEG अभी भी सबसे बेस्ट ऑप्शन बना हुआ है.

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