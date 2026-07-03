हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJPEG या HEIC! कौन-सा फोटो फॉर्मेट देता है DSLR जैसी क्वालिटी? 99% लोगों को आज भी नहीं पता जवाब

JPEG या HEIC! कौन-सा फोटो फॉर्मेट देता है DSLR जैसी क्वालिटी? 99% लोगों को आज भी नहीं पता जवाब

JPEG Vs HEIC: HEIC (High Efficiency Image Container) एक एडवांस इमेज फॉर्मेट है जो खासतौर पर बेहतरीन क्वालिटी देने में सक्षम है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 03 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • साझा करने हेतु JPEG, HEIC क्वालिटी और स्टोरेज के लिए।

JPEG Vs HEIC: स्मार्टफोन आज कल लोगों के कई सारे काम आसान बना चुका है. कॉलिंग से लेकर वीडियो बनाने तक या फिर फोटो शूट तक, अब लोग ज्यादातर स्मार्टफोन का ही सहारा लेते हैं. आज स्मार्टफोन फोटोग्राफी काफी ट्रेंडिंग में है. लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि कौन से फोटो फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर क्वालिटी मिलती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि JPEG या HEIC में कौन सा ईमेज फॉर्मेट आपको बेहतरीन क्वालिटी उपलब्ध कराता है.

JPEG क्यों होती है ज्यादा इस्तेमाल

अब JPEG की बात करें तो ये दुनिया का सबसे फेमश इमेज फॉर्मेट है. करीब हर स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे आसानी से सपोर्ट करते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी है. हालांकि, JPEG फोटो को सेव करते समय उसे ज्यादा कंप्रेस करता है जिससे बार-बार फोटो को एडिट करने पर उसकी क्वालिटी काफी कम हो जाती है.

क्या है HEIC

जानकारी के मुताबिक, HEIC (High Efficiency Image Container) एक एडवांस इमेज फॉर्मेट है जो खासतौर पर बेहतरीन क्वालिटी देने में सक्षम है. साथ ही इसकी एक और खास बात ये है कि बेहतर क्वालिटी देने के साथ ही कम स्टोरेज भी इस्तेमाल करता है. ये नई इमेज कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता ह जिसकी मदद से फोटो की डिटेल और कलर दोनों बेहतर बने रहते हैं. इसी वजह से अब आजकल के नए iPhone और कुछ Android स्मार्टफोन में डिफॉल्ट रूप से HEIC फॉर्मेट में फोटो सेव होने लगी है.

कौन देता है बेहतर क्वालिटी

अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मेट आपको बेहतर क्वालिटी उपलब्ध कराता है. अगर दोनों फॉर्मेट की तुलना की जाए तो HEIC आमतौर पर नॉर्मल साइज में JPEG के मुकाबले ज्यादा डिटेल, बेहतर डायनामिक रेंज और ज्यादा बेहतर कलर को सुरक्षित रखता है. इसका मतलब है कि कम स्टोरेज में भी ये यूजर को बेहतर क्वालिटी वाली फोटो देने में सक्षम है.

हालांकि, सिर्फ HEIC फॉर्मेट इस्तेमाल करने से कोई भी फोटो DSLR जैसी नहीं बन जाती. दरअसल, फोटो की असली क्वालिटी कैमरा सेंसर, लेंस, इमेज प्रोसेसिंग और लाइट जैसे चीजों पर निर्भर करती हैं.

वहीं, दूसरी ओर, JPEG लगभग हर डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर बिना किसी परेशानी के खुल जाता है इसलिए इसे शेयर करना काफी आसान रहता है.

आपके लिए कौन सा फॉर्मेट बेहतर

अगर आपके पास नया स्मार्टफोन है और आप स्टोरेज बचाना चाहते हैं और फोटो एडिटिंग के दौरान बेहतर क्वालिटी बनाए रखना चाहते हैं तो HEIC आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हैं. लेकिन अगर आप अक्सर फोटो सोशल मीडिया, वेबसाइट या अलग-अलग डिवाइस पर शेयर करते हैं और किसी तरह की कम्पैटिबिलिटी समस्या नहीं चाहते तो JPEG अभी भी सबसे बेस्ट ऑप्शन बना हुआ है.

यह भी पढ़ें:

Android में Battery Saver ऑन करते ही क्या बदलता है, कैसे गलत इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Tech Tips Smartphone Tips TECH NEWS HINDI JPEG HEIC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
JPEG या HEIC! कौन-सा फोटो फॉर्मेट देता है DSLR जैसी क्वालिटी? 99% लोगों को आज भी नहीं पता जवाब
JPEG या HEIC! कौन-सा फोटो फॉर्मेट देता है DSLR जैसी क्वालिटी? 99% लोगों को आज भी नहीं पता जवाब
टेक्नोलॉजी
ई-रिक्शा को बंद करने वाली ऐप्स के खिलाफ एक्शन, दो को किया गया डिलीट
ई-रिक्शा को बंद करने वाली ऐप्स के खिलाफ एक्शन, दो को किया गया डिलीट
टेक्नोलॉजी
Android 17 का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर! अब गलत PIN डालते ही लॉक हो जाएगा डिवाइस, जानें कैसे करेगा काम
Android 17 का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर! अब गलत PIN डालते ही लॉक हो जाएगा डिवाइस, जानें कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
सस्ते फोन लेने के लिए बस एक दिन का इंतजार, कल से शुरू हो जाएगी अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल
सस्ते फोन लेने के लिए बस एक दिन का इंतजार, कल से शुरू हो जाएगी अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप के बीच पसरा मातम, गोली माकर फुटबॉलर की हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी
FIFA वर्ल्ड कप के बीच पसरा मातम, गोली माकर फुटबॉलर की हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
इंडिया
Explained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ये मजाक नहीं... दिल्ली की 41 डिग्री में 53 डिग्री गर्मी की वजह PAK! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ऑटो
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
लाइफस्टाइल
Birth Rate Decline: टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
ABP NEWS
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
Embed widget