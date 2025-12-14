Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Whatsapp New Feature: Meta के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रहा है जो अब तक Instagram में देखने को मिलता था. इस अपडेट के तहत यूजर्स अपने Status को ड्राफ्ट में सेव कर पाएंगे, ताकि बाद में उसे पूरा करके पोस्ट किया जा सके. फिलहाल यह सुविधा कुछ चुनिंदा बीटा यूजर्स के लिए जारी की गई है.

पहले चैट, अब स्टेटस में ड्राफ्ट सुविधा

हाल ही में WhatsApp ने चैट्स के लिए ड्राफ्ट सेव करने का विकल्प दिया था जिससे अधूरे लिखे गए मैसेज आसानी से पहचाने जा सकते हैं. इससे यूजर्स को यह याद रखने में मदद मिली कि कौन सा मैसेज अभी भेजना बाकी है. अब इसी आइडिया को WhatsApp अपने Status सेक्शन में भी लागू करने की तैयारी में है.

स्टेटस बनाते समय मिलेगा सेव करने का ऑप्शन

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ बीटा टेस्टर्स को स्टेटस एडिटर में एक नया विकल्प दिखाई दे रहा है. इसके जरिए अगर कोई यूजर टेक्स्ट, स्टिकर, ड्रॉइंग या फोटो के साथ स्टेटस बना रहा है और उसे तुरंत पूरा नहीं कर पाता तो वह उसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकता है और बाद में वहीं से दोबारा शुरू कर सकता है.

बीच में काम रुक जाए तो नहीं होगा नुकसान

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो स्टेटस बनाते समय बीच में किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं या अपनी पोस्ट को सोच-समझकर तैयार करना पसंद करते हैं. अब अधूरा स्टेटस गलती से भी डिलीट नहीं होगा.

खुद को मैसेज भेजने की जरूरत खत्म

अब तक अगर किसी यूजर को एडिट की गई फोटो या अधूरा कैप्शन सेव करना होता था, तो उसे खुद को चैट में भेजना पड़ता था. नए अपडेट के बाद स्टेटस एडिटर ही एक तरह का वर्कस्पेस बन जाएगा, जहां बिना पोस्ट किए ड्राफ्ट सुरक्षित रखा जा सकेगा.

बैक बटन दबाने पर भी मिलेगा सेफ्टी ऑप्शन

रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टेटस एडिटर के ऊपर एक सेव बटन दिया जाएगा. इस पर टैप करने से ड्राफ्ट सुरक्षित हो जाएगा. वहीं, अगर यूजर बैक बटन दबाकर बाहर जाना चाहता है तो WhatsApp उससे पूछ सकता है कि वह स्टेटस हटाना चाहता है या ड्राफ्ट के रूप में सेव करना.

अभी सभी यूजर्स के लिए नहीं

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग के चरण में है और सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है. WhatsApp अलग-अलग डिवाइस पर इसकी स्थिरता जांच रहा है. उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इसे बड़े स्तर पर रोलआउट किया जा सकता है.

