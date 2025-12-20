WhatsApp पर आ गया नया स्कैम, भूलकर भी न कर दें इस मैसेज पर टैप, हो जाएगी गड़बड़

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WhatsApp GhostPairing Scam: मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर एक नई तरह का स्कैम आ गया है, जिसमें हैकर्स मैसेज में एक लिंक भेजकर लोगों को अपना टारगेट बना रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा खतरा उन यूजर्स पर है, जो एक से ज्यादा डिवाइस पर व्हाट्सऐप यूज करते हैं. इस स्कैम का नाम GhostPairing है और इसकी मदद से स्कैमर्स आपकी प्राइवेट चैट पढ़ सकते हैं. इसके लिए उन्हें न तो OTP की जरूरत पड़ेगी और न ही आपका पासवर्ड चाहिए. आइए जानते हैं कि यह स्कैम कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जाए.

WhatsApp GhostPairing क्या है?

इस स्कैम में स्कैमर्स लोगों के पास एक लिंक वाला मैसेज भेजते हैं. इसमें आमतौर पर कोई फेसबुक फोटो या सिंपल मैसेज होता है, जिसमें 'देखो, मुझे आपकी फोटो मिली है' लिखा होता है और इसके नीचे एक लिंक होता है. जैसे ही कोई यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, स्कैमर्स चुपके से अपना डिवाइस विक्टिम के व्हाट्सऐप अकाउंट से पेयर कर लेते है. इस तरह वो रियल-टाइम में आपकी पूरी चैटिंग देख सकते हैं. इससे भी खतरनाक बात यह है कि यूजर को इस पेयरिंग का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और स्कैमर्स उसकी चैट को एक्सेस करते रहेंगे. इस तरह का सबसे पहला मामला चेक रिपब्लिक में सामने आया था, लेकिन सिक्योरिटी रिसर्चर का कहना है कि भारत समेत पूरी दुनिया में इस तरह के साइबर अटैक का खतरा है.

इस तरह के अटैक से कैसे बचें?

किसी भी अनजान व्यक्ति से आए मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें.

किसी मैसेज या अटैचमेंट को ओपन करने से पहले सेंडर को मैसेज भेजने वाले का वेरिफिकेशन कर लें.

व्हाट्सऐप अकाउंट की सेफ्टी के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल रखें.

व्हाट्ऐप और अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें और पुराने वर्जन का यूज न करें.

व्हाट्सऐप सेटिंग में जाकर लिंक्ड डिवाइस को चेक करते रहें.

