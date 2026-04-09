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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर भी मिलेगा Youtube की तरह कमाई का मौका, चैनल से ऐसे कमा सकेंगे पैसा

WhatsApp पर भी मिलेगा Youtube की तरह कमाई का मौका, चैनल से ऐसे कमा सकेंगे पैसा

WhatsApp Earning: व्हाट्सऐप पर कमाई का एक नया तरीका आने वाला है. कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है, जो यूजर को चैनल मॉनेटाइज करने का ऑप्शन देगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 09:50 AM (IST)
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WhatsApp Earning: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नए फीचर पर काम कर रही है, जिससे Youtube की तरह चैनल बनाकर WhatsApp पर कमाई की जा सकेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर आने के बाद यूजर अपने WhatsApp Channel को मॉनेटाइज कर पाएंगे. इसमें जो यूजर सब्सक्रिप्शन फीस देंगे, उन्हें एक्सक्लूसिव कंटेट की एक्सेस मिलेगी. ऐसे में अगर आप WhatsApp Channel बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह एकदम सही समय है. आप एक्सक्लूसिव कंटेट बनाकर उससे अच्छी कमाई कर पाएंगे. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा और WhatsApp Channel कैसे क्रिएट किया जा सकता है. 

WhatsApp पर मिलेगा कमाई का नया तरीका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया फीचर आने के बाद यूजर कुछ फीस देकर अपने फेवरेट चैनल को ज्वॉइन कर पाएंगे. WhatsApp पर चैनल का ऑप्शन है और इसमें यूजर किसी भी चैनल को फ्री में ज्वॉइन कर सकता है. उसे चैनल की किसी भी पोस्ट और कंटेट को एक्सेस करने के लिए फीस नहीं देनी पड़ती. नए फीचर में यह बदल जाएगा और सब्सक्रिप्शन फीस का ऑप्शन जुड़ने वाला है. साथ ही यूजर्स को यह भी दिखेगा कि किसी चैनल के कितने पेड सब्सक्राइबर हैं. इससे यूजर्स को यह अंदाजा लग सकेगा कि वो जिस चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, उसका कंटेट पैसे देने लायक है या नहीं. 

पूरी तरह ऑप्शन होगा चैनल सब्सक्राइब करना

यह फीचर आने के बाद किसी चैनल को सब्सक्राइब करना पूरी तरह ऑप्शनल होगा. यानी अगर कोई चैनल सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि यूजर्स को उसके लिए पैसे देने ही पड़ेंगे. वह फ्री वाले कंटेट को बिना कोई पैसा दिए देख पाएगा. वहीं क्रिएटर के लिए भी इसमें कुछ शर्तें जोड़ी जाएगी. उसे फ्री के साथ-साथ पेड कंटेट को लेकर भी WhatsApp की गाइडलाइंस का पालन करना होगा. 

WhatsApp Channel कैसे क्रिएट करें?

WhatsApp Channel क्रिएट करना एकदम आसान है और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही इसका तरीका एक जैसा ही है. 
- सबसे पहले ऐप ओपन करें और चैनल सेक्शन में जाएं.
- यहां चैनल लिस्ट के नीचे आपको 'क्रिएट चैनल' का ऑप्शन नजर आएगा. 
- फिर WhatsApp कुछ निर्देश दिखाएगा. इस पर दिए गए कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप करें.
- अगले पेज पर आपसे चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा. आप चैनल आइकन भी जोड़ सकते हैं.
- जरूरी जानकारी देने के बाद डन पर टैप करें. इस तरह आपका चैनल बनकर तैयार हो जाएगा.

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Published at : 09 Apr 2026 09:50 AM (IST)
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