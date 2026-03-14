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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या WhatsApp से भी हो सकती है हर महीने मोटी कमाई? जानिए क्या होता है पूरा प्रोसेस

क्या WhatsApp से भी हो सकती है हर महीने मोटी कमाई? जानिए क्या होता है पूरा प्रोसेस

Whatsapp: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया केवल बातचीत या फोटो शेयर करने का माध्यम नहीं रह गया है. कई लोग इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Mar 2026 08:53 AM (IST)
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Whatsapp: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया केवल बातचीत या फोटो शेयर करने का माध्यम नहीं रह गया है. कई लोग इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं. आमतौर पर लोग कमाई के लिए YouTube, Instagram या Facebook का नाम लेते हैं लेकिन अब WhatsApp के जरिए भी पैसे कमाने के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं. सही तरीके और रणनीति अपनाकर WhatsApp से हर महीने अच्छी आय हासिल की जा सकती है.

WhatsApp से पैसे कमाने का तरीका

WhatsApp से कमाई सीधे ऐप के जरिए नहीं होती, बल्कि इसे एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. लोग अपने WhatsApp ग्रुप या ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं. इसके बाद उन लोगों तक किसी प्रोडक्ट, सर्विस या ऑफर की जानकारी पहुंचाई जाती है. अगर किसी यूजर को वह प्रोडक्ट पसंद आता है और वह खरीदारी करता है तो प्रमोशन करने वाले व्यक्ति को कमीशन मिल सकता है. इस तरह WhatsApp एक तरह से डिजिटल बिज़नेस का माध्यम बन जाता है.

Affiliate Marketing से हो सकती है कमाई

WhatsApp से पैसे कमाने का एक लोकप्रिय तरीका Affiliate Marketing है. इसमें आप किसी कंपनी या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं. जब कोई व्यक्ति उस लिंक के जरिए खरीदारी करता है तो आपको उस बिक्री पर कमीशन मिलता है. कई लोग रोजाना अलग-अलग ऑफर और डील्स अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर करके अच्छी कमाई कर रहे हैं.

खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं प्रमोट

अगर आपके पास अपना कोई छोटा या बड़ा बिज़नेस है तो WhatsApp उसके प्रचार के लिए भी बेहद उपयोगी हो सकता है. उदाहरण के लिए कपड़े, कॉस्मेटिक, होममेड फूड या अन्य प्रोडक्ट बेचने वाले लोग WhatsApp के जरिए सीधे ग्राहकों से जुड़ सकते हैं.

इसके लिए WhatsApp Business का इस्तेमाल करना और भी बेहतर माना जाता है. इसमें कैटलॉग, ऑटो रिप्लाई और ऑर्डर मैनेजमेंट जैसे कई फीचर मिलते हैं जो ऑनलाइन बिक्री को आसान बनाते हैं.

WhatsApp चैनल और ग्रुप की ताकत

अगर आपके WhatsApp ग्रुप या चैनल में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्रचार के लिए आपको भुगतान भी कर सकती हैं. कई डिजिटल मार्केटर्स अपने ग्रुप के जरिए ब्रांड प्रमोशन करके नियमित कमाई कर रहे हैं. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपके ग्रुप में एक्टिव और भरोसेमंद ऑडियंस हो.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

WhatsApp से कमाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले केवल भरोसेमंद प्रोडक्ट या सर्विस का ही प्रचार करें ताकि लोगों का विश्वास बना रहे. इसके अलावा स्पैम मैसेज या गलत जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ग्रुप या अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp Web बार-बार हो रहा है लॉगआउट? घबराएं नहीं, गलती आपकी नहीं, ये हो सकती है वजह

Published at : 14 Mar 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI Whatsapp Online Income
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